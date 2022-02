47. Cesar Ödülleri sahiplerini buldu

Fransa'nın Oscar'ları olarak nitelendirilen Cesar Ödülleri, Paris'te gerçekleşen törende 47. kez sahipleriyle buluştu. 15 adaylıktan 7'sini kazanan Lost Illusions filmi, gecenin yıldızıydı.

Cuma günü dağıtılan 47. Cesar Ödülleri’ne Xavier Giannoli’nin yönettiği Lost Illusions filmi damga vurdu. Paris’teki Olympia Music Hall’da gerçekleşen törende Cate Blanchett da Cesar Onur Ödülü’nü aldı. Blanchett’a ödülünü ünlü Fransız oyuncu Isabella Huppert takdim etti.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre; gecenin yıldızı Lost Illusions; En İyi Film, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Sinematografi, En İyi Kostüm Tasarımı ve En İyi Prodüksiyon Tasarımı dallarında Cesar Ödülü’nü kazandı.

İŞTE 47. CESAR ÖDÜLLERİ’Nİ KAZANAN TÜM İSİMLER

En İyi Film: Lost Illusions

En İyi Yönetmen: Leos Carax, Annette

En İyi Orijinal Senaryo: Onoda: 10.000 Nights in the Jungle

En İyi Uyarlama Senaryo: Lost Illusions

En İyi Sinematografi: Lost Illusions

En İyi Kadın Oyuncu: Valérie Lemercier, Aline

En İyi Erkek Oyuncu: Benoît Magimel, De Son Vivant

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Aïssatou Diallo Sagna, The Divide

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Vincent Lacoste, Lost Illusions

Umut Vadeden Kadın Oyuncu: Anamaria Vartolomei, Happening

Umut Vadeden Erkek Oyuncu: Benjamin Voisin, Lost Illusions

En İyi Yabancı Film: The Father

En İyi İlk Film: Magnetic Beats

En İyi Belgesel Film: The Velvet Queen

En İyi Kurgu: Annette

En İyi Belgesel Kısa Film: Maalbeek

En İyi Animasyon Kısa Film: Mild Madness, Lasting Lunacy

En İyi Kurgu Kısa Film: One and Thousand Nights

En İyi Orijinal Müzik: Annette

En İyi Görsel Efekt: Annette

En İyi Ses: Annette

En İyi Kostüm Tasarımı: Lost Illusions

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Lost Illusions

Cesar Onur Ödülü: Cate Blanchett

