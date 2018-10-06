47. sanat yılına özel… İlhan Şeşen’den ‘Hediyem’

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Müzik duayeni İlhan Şeşen, 70. yaşında çok değerli isimlerle oluşturduğu tribüte albümüne “Hediyem” adını vererek 47. sanat yılını da taçlandırıyor. İlhan Şeşen'in en sevilen eserlerinin buluştuğu bu albümde birbirinden değerli sanatçı dostlarının yorumları yer alıyor. “Hediyem” albümünün çıkışı “Yalın-Sensiz Olmaz” şarkısıyla gerçekleştiriliyor. “Sensiz Olmaz” şarkısının video klibi Amsterdam ve İstanbul çekimleriyle, Ömer Faruk Sorak yönetmenliğinde kadraja alındı. Ömer Faruk Sorak'ın “İlhan Şeşen-Sensiz Olmaz” şarkısının yıllar önceki ilk klibini de çeken yönetmen olması, bu anlamlı albüm için dikkat çekici başka bir özellik.



14 ŞARKIDAN OLUŞUYOR

Birçok jenerasyonun aşk üzerine derin düşüncelere kapılmasını sağlayan birbirinden keyifli 14 İlhan Şeşen şarkısı bu albümde buluşuyor. İlhan Şeşen denince akla ilk gelen şarkılardan “Sensiz Olmaz”, “Neler Oluyor Bize”, “Aşk Layık Olanda Kalmalı” ve daha fazlası birbirinden değerli sanatçı dostlarının yorumlarıyla “Hediyem” albümünde buluşuyor. Romantik aşk şarkılarının usta ismi İlhan Şeşen'in en sevilen şarkılarının başarılı sanatçı dostlarının yorumlarıyla buluştuğu “Hediyem” albümündeki sanatçılar ve seslendirdikleri eserler ise;

1-Alpay – Hayallerimi Bırak

2-Ayla Çelik – Neler Oluyor Bize

3-Aylin Aslım – Ankara'dan Abim Geldi

4-Buray – Aşk Layık Olanda Kalmalı

5-Cem Yılmaz – Ellerimde Çiçekler

6-Ceyl'an Ertem – Aşık Oluyorum Eyvah

7-Dilhan Şeşen – Sıcaklardandır

8-Eser Yenenler – Gördüğüme Sevindim

9- Grup Gündoğarken – Bir Yaz Daha Bitiyor

10-İhtiyaç Molası – Sen Benim Şarkılarımsın

11-Mehmet Erdem – Ağlıyor İstanbul

12-Yalın – Sensiz Olmaz

13-Yaşar – Gibi Gibiyim

14-Zeynep Talu – Rüzgar