48. İstanbul Müzik Festivali dijital ortamda düzenlenecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali'nin yeni tarihleri ve formatı belirlendi. Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanırken corona virüsü salgını sebebiyle Eylül ayına ertelendiği duyurulan 48. İstanbul Müzik Festivali bu yıl 18 Eylül – 5 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanındaki müzikseverlerle dijital ortam üzerinden buluşmaya hazırlanıyor.

BİR KONSER İZLEYİCİLİ OLACAK

Bu yıla özel olarak dijital bir programla hayata geçirilecek festival kapsamında gerçekleşecek izleyicili bir konserde ise Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 19 Ağustos Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinden Kültür AŞ desteğiyle gerçekleşecek konserde corona virüsüne karşı önlemler sebebiyle sınırlı sayıda izleyici yer alacak.

Festival programındaki tüm konserlerin kayıtları video formatında dijital ortamda yayımlanacak ve fiziki konserlere oranla daha erişilebilir bilet fiyatlarıyla, Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından sanatseverlere ulaşacak.

KAYITLAR SÜRÜYOR

48. İstanbul Müzik Festivali konserlerinin çekimleri, aralarında Wiener Akademie, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet, Semplice Quartet gibi topluluklar ve Thomas Hampson, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya gibi solistlerin de bulunduğu isimlerle, hem İstanbul'daki hem de Avrupa'nın çeşitli şehirlerindeki tarihi mekânlarda sürüyor. Kayıtlar, İstanbul'da Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı, Hıdiv Kasrı, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Harbiye Saint Esprit Katedrali, Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi, Süreyya Operası gibi şehrin çokkültürlü kimliği ve tarihi kültürel hazinelerini ortaya koyan mekânlarda; Avrupa'da ise Belçika, Almanya, Avusturya ve Hollanda'nın çeşitli şehirlerinde, Perchtoldsdorf Şatosu, Stavelot Manastırı gibi tarihi mekânlarda, profesyonel ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Festival, programındaki konserleri yüksek görüntü ve ses kalitesiyle sanatseverlere ulaştırmayı hedefliyor.