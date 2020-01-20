48. İstanbul Müzik Festivali’nden üç sipariş

Çağdaş müzik üretimine katkıda bulunmak amacıyla yurt içinden ve yurt dışından bestecilere eser siparişleri veren İstanbul Müzik Festivali, bu yıl da sipariş ettiği üç yeni eserden ikisinin dünya prömiyerine birinin ise Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapıyor.

48. İstanbul Müzik Festivali programının özel projelerinden biri, STONELINE'ın sponsorluğunda, tüm dünyada 250. doğum günü kutlanan Alman besteci L. Van Beethoven'in 6. Senfoni'si “Pastoral”in Türk sazları ve yaylı sazlar dörtlüsü için besteci Turgay Erdener'in düzenlemesi ile seslendirileceği “Pastorale Alla Turca”. Ernst von Siemens Müzik Vakfı fonuyla, İstanbul Müzik Festivali'nin Tekfen Vakfı ile Hasan Uçarsu'ya ortak sipariş ettiği eseri Toprak Sever İnsanları Birer Birer dünyada ilk kez Tekfen Vakfı sponsorluğunda İstanbul Müzik Festivali kapsamında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Wigmore Hall ortak siparişi, Hoffmann Vakfı başkanı André Hoffmann'ın desteğiyle, Peteris Vasks'ın bestelediği Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6'nın ise 17 Haziran'da Türkiye prömiyeri gerçekleşecek.

FESTİVAL İÇİN YENİ ESER

Beethoven'ın 250. doğum yılı kutlamalarının merkezi konumundaki BTHVN2020 kapsamında gerçekleştirilen Beethoven Pastoral Projesi, doğanın tehdit altında olduğu ve insanlığın çevreyi ve kaynakları hızla tahrip ettiği günümüzde, dünyanın dört bir yanından sanatçıları insanlık ile doğanın uyumlu birlikteliğine dair kendi vizyonlarını geliştirmeye çağırıyor. 48. İstanbul Müzik Festivali'nin Turgay Erdener'e verdiği eser siparişi, Beethoven'ın Pastoral Senfoni'si ile Beethoven döneminde yaşamış Osmanlı bestecilerinin eserlerinden seçtiği temaları harmanlayarak hem ülkemizden hem de klasik batı müziğinden çalgıları bir araya getirdiği yepyeni bir eser yaratıyor. Dünya prömiyeri 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yapılacak Pastoral Dokuzlu “alla turca” adlı eser, usta sanatçılar Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Serkan Mesut Halili ve Aykut Köselerli, Kağan Yıldız ve Semplice Quartet'i bir araya geliyor.

TOPRAK SEVER İNSANLARI BİRER BİRER

Ernst von Siemens Müzik Vakfı fonuyla İstanbul Müzik Festivali ve Tekfen Vakfı ile ortak siparişi Çağdaş Türk kültürünün “dünya” sesleri arasında önemli bir yeri olan Hasan Uçarsu'nun son eseri Toprak Sever İnsanları Birer Birer, 8 Haziran Pazartesi akşamı Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirilecek.

Hasan Uçarsu, İstanbul Müzik Festivali siparişi olan yeni eserinde doğa sevgisinin yanı sıra Beethoven'ın insani ve toplumsal yönlerine de gönderme yapıyor. Uçarsu'nun orkestra ve koro için bestelediği Toprak Sever İnsanları Birer Birer, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiirlerini kullanırken doğadaki birliktelik ve uyumun toplumsal bir varlık olan insan için de geçerli olduğunu ve daha adil ve dengeli bir yaşamın mümkün olduğunu derinlikli bir müzik diliyle anlatıyor.

BEETHOVEN’DAN VASKS’A UZANAN BİR YOLCULUK

İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Wigmore Hall ortak siparişi, Hoffmann Vakfı başkanı André Hoffmann'ın desteğiyle, Peteris Vasks'ın bestelediği Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6, 17 Haziran Cuma akşamı Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi'nde Türkiye prömiyerini yapacak.

2019'da 30. yılını kutlayan Artemis Quartet'in en belirleyici özelliği, kimliğinin bir liderin önderliğine değil, tüm üyelerinin işbirliğine dayanması. Topluluğun en eski üyesi Gregor Sigl'in ifade ettiği gibi, “Yıllar içinde her bir üye topluluğu besledi ve

zenginleştirdi. Hepsi topluluğun içselleştirerek özenle sürdürdüğü kurallara ve bilgi birikimine katkıda bulundu.” Artemis Quartet 2019/20 sezonunda Amsterdam Concertgebouw'da iki, Berlin Philharmonie ve Viyana Konzerthaus'ta ise üçer konser vermesinin yanı sıra Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da seçkin konser serilerinde dinleyicilerle buluşuyor. Beethoven'ın 250. doğum yılı nedeniyle 2020'de topluluğun konser programlarında mutlaka bestecinin bir eseri yer alıyor.