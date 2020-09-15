48. İstanbul Müzik Festivali’nin açılışı ücretsiz izlenebilecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül’de festivalin 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası ile açılıyor. “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla gerçekleşecek festivalin Açılış Konseri, İKSV YouTube kanalında ve İKSV'nin sitesinde ücretsiz olarak yayımlanacak.

Pandemi sebebiyle bu yıl programındaki tüm konserlerin çevrimiçi yayımlanacağı 48. İstanbul Müzik Festivali, festivalin 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası ile açılacak. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası'nın sahnede keman sanatçısı Emre Engin'e eşlik ettiği konserde Beethoven, Mozart, Prokofiev ve Bartok'tan eserler dinleyicilerle buluşacak.



Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Meydanı'nda, COVID-19 önlemleri altında, yalnızca sınırlı sayıda Lale Kart üyesinin katılımıyla gerçekleşen konserin kaydı 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'den itibaren İKSV YouTube kanalında erişime açılacak; tüm Türkiye'den ve dünyadan ücretsiz izlenebilecek.

“Beethoven'ın Aydınlık Dünyası” temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yılını kutlayan 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında senfonik eserlerden oda müziğine, geleneksel müziğin en güzel örneklerinden klezmere çok renkli bir repertuvara sahip 20 konser, festivalin dijital platformu online.iksv.org/muzik adresinde müzikseverlere ulaşacak.