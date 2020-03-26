5. Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri için son başvuru yaklaşıyor

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle gerçekleştirilen yarışma kapsamında 2019 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü”; ayrıca 30 yaş altı erkek ve yaş sınırlaması olmaksızın kadın yazarlara da ilk roman ve ilk şiir kitabı için “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” verilecek.

15 yıl önce aramızdan ayrılan ünlü şair, romancı, düşünür, gazeteci, senarist ve eleştirmen Attilâ İlhan'ın düşüncelerini ve anısını yaşatmak amacı ile düzenlenen “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri”nin beşincisi için son başvuru tarihi olarak 20 Haziran 2020 Cumartesi günü belirlendi.

2019 yılı içerisinde yayımlanmış eserlerin katılabileceği yarışmada, “Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü'ne hak kazanan şiir kitabı ve roman sahibi 7 bin 500 TL; “Vakıf Özel Teşvik Ödülü'ne hak kazanan ilk şiir kitabı ve ilk roman sahibi ise 2 bin 500 TL para ödülü sahibi olacak.

İKİ AYRI SEÇİCİ KURUL

Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'nin Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığında bir araya gelen iki ayrı jürisi bulunuyor:

– Başkanlığını Mehmet Eroğlu'nun üstlendiği Roman Seçici Kurulu'nun üyeleri Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan.

– Metin Celal'in başkanlığındaki Şiir Seçici Kurulu'nun üyeleri ise; A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aile adına Kerem Alışık.

ÖDÜL KAZANAN ESERLER KASIM’DA AÇIKLANACAK

Yarışmaya katılacak şair – yazar ya da yayınevlerinin, hangi kategoriden aday olunduğunu belirten (Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü ya da Vakıf Özel Teşvik Ödülü) imzalı bir yazı ile 10 nüsha kitaplarını, 20 Haziran Cumartesi günü akşamına kadar Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı'nın adresine teslim etmeleri gerekiyor. Adres: Sıraselviler Caddesi, Billurcu Sokak No 26 Kat 2 Taksim, Beyoğlu- 34433 İstanbul

Ödül kazanan eserler ise, Seçiciler Kurulların değerlendirmesinin ardından 2020 Kasım ayı içinde açıklanacak.