5 bin 500 yıllık eserler ilk kez sergileniyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Roma 15'inci lejyonunun 600 yıl hüküm sürüp askeri karargah olarak kullandığı Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda ulaşılan askeri mezar taşları, mil taşları, kitabeler ile savaş araç gereçleri ilk kez sergileniyor.

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2006’da kurulup 4 yıl önce tadilat nedeniyle ziyarete kapatılan Gümüşhane Kent Müzesi, tamamlanan onarım, teşhir, tanzim ve çevre düzenlemesinin ardından yeniden açıldı.

Özellikle Osmanlı döneminde şehirde basılan sikkelerin de bulunduğu 1200 eserin sergilendiği müzede, Kelkit ilçesinde Roma 15’inci lejyonunun 600 yıl hüküm sürüp, askeri karargah olarak kullandığı Satala Antik Kenti’ndeki kazılarda ulaşılan Urartu, Medler, Persler ve Helenistik dönemlerin yanında Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya girişine ait izler taşıyan, askeri mezar taşları, mil taşları, kitabelerle savaş araç gereçleri de ilk kez sergilendi.

Gümüşhane Müze Müdürü Serdar Okur, “En önemli eserlerimiz Satala Antik Kentinde gerçekleştirilen kazılar neticesinde gün yüzüne çıkarılan bulgular. Burada askerlerin mezar taşları, mil taşları, kitabeler ve yine o dönemde kullanılan savaş araç gereçleri ve diğer araç gereçler mevcut” dedi. (DHA)