5 bin yıllık tarih inceleniyor: Tunç Çağı’na ait mimari izlere rastlandı

Van'ın Gürpınar ilçesindeki İremir Höyüğü'nde yapılan kurtarma kazısında Tunç Çağı'ndaki Transkafkasya kültürüne ait mimari izler bulundu. 5 bin yıl öncesine ait yaşam izlerinin tespit edildiği höyükten elde edilen buluntular, laboratuvarda incelemeye alındı.

İremir Höyüğü’nde 21 Eylül’de kazı başlatıldı. Daha önce yüzey araştırmaları yapılan höyükte kaçak kazılar yapılması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü’nün izniyle başlatılan kazıda 15 kişilik ekip görev aldı. 7 Ekim’e kadar yapılan kurtarma kazılarında Tunç Çağı’na ait yaşam alanı ortaya çıkarıldı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hanifi Biber, kazıyla ilgili şunları söyledi:

* Öncelikli olarak temizlikle başlattık çalışmalarımızı. Define çukurlarından bir tanesi çok büyük ölçekteydi onu temizledik. Devamında da iki aşmada arkeolojik çalışmalarımızı yürüttük.

* Daha önce kesitte gördüğümüz yapı katlarından ne kadarını görebiliriz diye çalışmalar başlattık. Özellikle yüzeyin hemen üzerinde, arazinin eğiminden dolayı yıkılmış duvar izlerini, taşlarını tespit ettik.

* Onlardan bir bölümünü temizleyip alt tabakalara indiğimizde de Tunç Çağı’nda yaşanmış olan Transkafkasya kültürüne ait mimari izlere rastladık. 5 bin yıl öncesine ait bir dönemden söz ediyoruz.

“ÖNEMLİ BİLGİLERE ULAŞACAĞIZ”

* İremir Höyüğü çok büyük ve yüksek bir höyük. Dolayısıyla da burada dönemin bütün özelliklerini mimarisinden sanatına, sosyo ekonomik yapısına kadar pek çok önemli bilgilere ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. .

* Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra, müze müdürlüğümüz ile birlikte kazıda ele geçmiş olan buluntuların laboratuvar çalışmalarına başladık. (DHA)