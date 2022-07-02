5 bin yıllık tarihi surlar restorasyonu bitmeden çöplüğe döndü

Diyarbakır’da 5 bin yıllık tarihi surların restorasyon çalışmalarının tamamlanan bölümleri kısa sürede adeta çöplüğe döndü. Surların girişine takılan demir parmaklık ve korkuluklar gece hırsızlar tarafından söküldü. İçeri giren alkol ve madde bağımlıları geriye içler acısı bir manzara bıraktı.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çevre Şehircilik ve Kültür Bakanlığı tarafından milyonlarca lira kaynak aktarılarak başlatılan restorasyonu devam eden tarihi Diyarbakır Surlarında içler acısı bir manzara hakim.

Sur'un Alipaşa Mahallesindeki Turistik Caddesi üzerinde restorasyonu tamamlanan surların bazı etaplarında restorasyon sonrasında ana girişlere takılan demir parmaklıklara takılı bulunan kapıların kilitlerinin sökülüp hurdacılara satıldığı ortaya çıktı.

ALKOL ŞİŞELERİ VE ÇÖP YIĞINI

Kapıların sökülmesiyle alkol ve madde bağımlılarının meskeni haline gelen ve kısa süre önce restorasyonu tamamlanan surların içinde ateşler yakıldığı, duvarlarının restorasyon öncesinde olduğu gibi simsiyah yanık ve ateş dumanıyla kaplandığı görüldü.

Surları ziyarete gidenlerin tepkisini çekti. İçeride yüzlerce alkol ve bira şişeşi başta olmak üzere çöp ve moloz yığınları da yürekleri sızlattı. Yine demir kapıların sökülmesi nedeniyle gece gündüz yoldan geçenlerin tuvalet ihtiyacını karşıladığı bir mekana dönüşen tarihi surların içindeki ağır koku, nem ve rutubet tarihe olan saygısızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

“SAHİP ÇIKILMAZSA ESKİ HALİNE DÖNER”

Surları ziyarete giden tarih severler de bir yandan restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, diğer yandan onarılan surların korunamadığından yakınarak, “Bu yapıların restore edilmesi sorunu maalesef çözmüyor. Bu tarihi yapıların korunması çok zor değil, burada turizm polisleri, bekçiler, güvenlik görevlileri bulunabilir. Bu sökülen kapıların yerine hemen yenisinin takılarak gerekli önlemlerin alınması gerekir, aksi halde restore edilse bile korunmadığı taktirde birkaç yıl içinde yine eski haline döner, yetkililerin acil önlem almalarını bekliyoruz” diye tepki gösterdiler.