5 Grammy Ödüllü caz efsanesi İstanbul’a geliyor

29. İstanbul Caz Festivali, bu sene de dopdolu bir programla 25 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 200’ü aşkın yerli yabancı sanatçıyı ağırlayacak. Caz tarihinin olduğu kadar müzik tarihinin de en büyük seslerinden olan Dianne Reeves de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

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29. İstanbul Caz Festivali, bu sene de dopdolu bir programla 25 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 200'ü aşkın yerli yabancı sanatçıyı ağırlayacak. İstanbul'un en güzel açık hava mekanlarında 13 gün sürecek festivalde efsane isimler sahne alacak.

Efsane isimler arasında caz tarihinin olduğu kadar müzik tarihinin de en büyük seslerinden olan Dianne Reeves de yer alıyor. 5 Grammy ödüllü Dianne Reeves, 5 Temmuz Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Reeves'e konserde dünyaca ünlü müzisyen Hüsnü Şenlendirici eşlik edecek. Dianne Reeves'den önce ise klasik cazdan çağdaşa kadar geniş bir yelpazede üretim yapan besteci, piyanist Ercüment Orkut üçlüsüyle izleyicileri karşılayacak.