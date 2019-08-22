5. İstanbul Tasarım Bienali’nin küratörü belli

İstanbul Tasarım Bienali Danışma Kurulu, Mariana Pestana'nın 5. İstanbul Tasarım Bienali küratörü olarak davet edilmesi hakkında, “Mariana Pestana'nın özgün yaklaşımının bienal için çok faydalı olacağına eminiz, güncel meselelerle ilgili fikirlerini ve kurgusal geleceklere dair sorgulamalarını da çok ilgi çekici buluyoruz. Onun bu serginin akıllarda yer etmesi için canla başla çalışacağına inanıyor, İstanbul Tasarım Bienali'nin işbirliğine dayalı yaklaşımını birlikte geliştireceğimiz için büyük bir heyecan duyuyoruz,” dedi.

5. İstanbul Tasarım Bienali'nin Danışma Kurulu, 4. İstanbul Tasarım Bienali'nin küratörlüğünü üstlenen ve Karlsruhe Sanat ve Tasarım Üniversitesi'ne rektör seçilen Jan Boelen, İsveç ulusal mimarlık ve tasarım merkezi ArkDes'in küratörlerinden Carlos Mínguez Carrasco, SUPERPOOL'un kurucusu mimar Selva Gürdoğan, müze ve araştırma merkezi V&A East'in küratörü Catherine Ince ile küratör ve yazar Amelie Klein'dan oluşuyor.