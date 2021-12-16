5. İzmir Uluslararası Mizah Festivali başlıyor

İzmir Uluslararası Mizah Festivali'nin beşincisi yarın başlıyor. 'Mizah Dünyasının Popüler Kahramanları' temasıyla yapılan festival kapsamında Turhan Selçuk, Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz gibi sonsuzluğa giden usta isimler anılacak. Salı günü festivalin onur konuklarından Müjdat Gezen'e Aziz Nesin Mizah Ödülü verilecek ve Gökmen Ulu imzalı Müjdat Gezen Belgeseli'nin gösterimi yapılacak.

Gökmen ULU

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Beşinci İzmir Uluslararası Mizah Festivali 17-23 Aralık tarihleri arasında düzenleniyor. ‘Mizah Dünyasının Popüler Kahramanları’ temasıyla yapılan festival, Vecdi Sayar’ın yönetmenliğinde müzikten sinemaya tüm sanat dallarında etkinlikleri kapsıyor. Festival, 17 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) ‘İzmir’de bir İstanbul Beyefendisi: Abdülcanbaz’, Turgut Çeviker’in küratörlüğünde ‘Çizgi Kahramanlar’ ve Cengiz Özek’in ‘Gelenekselden Çağdaşa Karagöz’ sergilerinin açılışı ile başlayacak.

ÜÇÜNCÜ GÜN MEDDAH OYUNU

Festivalin ikinci günü saat 12.00’de İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde Cengiz Özek’in ‘Çöp Canavarı’ adlı Karagöz oyunu, saat 15.30’da Aydın Ilgaz’ın sunumuyla ‘Hababam Sınıfı’ gösterilecek. 19 Aralık Pazar günü AASSM’de saat 14.00’te ‘Büyülü Ağaç’ adlı Karagöz oyununun ardından saat 15.00’te Cengiz Özek izleyicilerle bir söyleşi yapacak. 16.00’da araştırmacı-yazar Sabri Koz ‘Halk Kültürümüzde Popüler Müzik Kahramanları’ üstüne bir konuşma yapacak. 17.00’de ise Prof. Dr. Semih Çelenk Ege’nin mizah ustası anısına ‘Sahnede Şair Eşref’ konulu bir söyleşide izleyiciyle buluşacak. Program, saat 18.00’de Mehmet Esen’in ‘Meddah’ oyunu ile sonlanıyor.

TİYATRO KURAN KOMEDYENLER

20 Aralık Pazartesi günü 18.00’de İzmir Sanat’ta dramaturg-yazar Eren Aysan’ın ‘Tiyatro Kuran Yönetmenler’ üstüne bir söyleşisi var. Festival yönetmeni Vecdi Sayar “Bu söyleşiyle, doğumunun 100. yıl dönümünde Ulvi Uraz, ölümünün 50. yılında Avni Dilligil ile tiyatromuzun ustalarından Muammer Karaca, Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan, Altan Erbulak, Nejat Uygur, Tevfik Gelenbe, Eniz Fosforoğlu, Levent Kırca ve yakınlarda yitirdiğimiz Ferhan Şensoy’u anıyoruz” dedi.

Söyleşinin ardından 20.00’de İzmir Şehir Tiyatroları’nın ‘Azizname’ oyunu sahnelenecek.

GÖKMEN ULU İMZALI MÜJDAT GEZEN BELGESELİ

21 Aralık’ta AASSM Büyük Salon’da saat 18.30’da Gökmen Ulu’nun imzasını taşıyan Müjden Gezen belgeselinin gösterimi yapılacak. Belgeselin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Müjdat Gezen’e Aziz Nesin Mizah Ödülü’nü sunacak, ardından Gezen ve Ulu ile bir söyleşi var. En uzun gece olan 21 Aralık’ta program Şarlo filmleriyle tamamlanacak. Gecede, Chaplin’in ilk döneminden iki kısa filmle, ‘Asri Zamanlar’ ve ‘Şarlo Diktatör’ filmleri gösterilecek.

BALKANLARDAN USTALAR

Festivalin Balkan ülkelerinden gelen konukları da var. Ünlü Bulgar karikatürist Lubomir Mihailov, 22 Aralık’ta saat 19.00’da Fransız Kültür Merkezi’nde Balkan karikatürünün özelliklerini örneklerle anlatacak. Ukrayna’dan ünlü bir çizer Oleg Gutsov ise söyleşiye çevrim içi katılacak. Saat 20.00’de dünya canlandırma (animasyon) sinemasının en önemli yaratıcılarından Ion Popescu Gopo’nun filmleri, Romanya’dan gelen sinema yazarı Dana Duma’nın sunumuyla gösterilecek. Festivali 23 Aralık’ta AASSM’de saat 20.00’de ‘KomiKlasik’ adlı konserle sona erecek. Konserde, İzmir Büyükşehir Belediyesi El Ele Müzik Senfoni Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetecek. Etkinliğin solisti ise bu projenin yaratıcısı viyola sanatçısı Efdal Altun olacak.

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