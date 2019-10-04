5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali için geri sayım başladı. Festival, bu yıl dünyaya açılıyor. Gösterimler yurtiçi ve yurtdışında farklı şehirlerde eş zamanlı yapacak. Festivalin ana teması 'Göç ve Mültecilik' olarak belirlendi.

5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali, Marmaris ile birlikte eş zamanlı olarak; İstanbul Kadıköy Kabul Sanat Evi'nde, Norveç Trondheim'da, Antalya Patara'da, Kars'ta ve Muş Bulanık'ta 15-20 Ekim’de düzenlenecek. Gösterim yapılacak kentlerde, yüzlerce kişiden oluşan halk jürisi finale kalan filmleri değerlendirerek puanlama yapacak ve en yüksek puanı alan filme “Halk Jürisi Özel Ödülü” verilecek. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da festivaldeki tüm gösterim ve etkinlikler ücretsiz olacak.

Festival bu yıl Türk Sineması'nın usta oyuncusu Perihan Savaş'a “Yaşam Boyu Onur Ödülü” ve oyuncu Meriç Başaran'a “Sinema Emek Ödülü” verecek. Marmaris Film Festivali'nde kısa filmler bu yıl iki yarışma kategorisinde kıyasıya mücadele edecek. Toplamda 3 bin 238 filmin başvurduğu festivalde ön değerlendirmeleri sinema yazarı Sevin Okyay, akademisyen Bülent Özkam ve görüntü Yönetmeni Serdar Gürcan yaptı.



211 FİLM İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK

Bu yıl ana jüride yönetmen İlker Canikligil, akademisyen Murat Tırpan, eski kültür müsteşarı Gülşen Karakadıoğlu, oyuncu Irina Ivkina ve genel sanat yönetmeni Natali Yeres yer alacak. Ana jüri, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Liseler Arası Kısa Film Yarışması kapsamında toplam 49 filmin değerlendirmesini yapacak. Ulusal Liseler Arası Kısa Film Yarışması kapsamında ise 9 film birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri için yarışacak.

Filmlere ödülleri 20 Ekim Pazar günü 20:30'da Marmaris Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreninde verilecek.

Festival kapsamında toplamda 211 film izleyiciyle buluşacak.