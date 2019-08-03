Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
5 yıl sonra gelen ödül yapımcısının yüzünü güldürdü
5 yıl sonra gelen ödül yapımcısının yüzünü güldürdü
Daha önce bir çok başarılı projelere imza atan genç yapımcı İhsan Taş, 2014 yılında çektiği ilk projesi “Kaçış 1950” ile yeniden gündemde...
Kültür Sanat 3 Ağustos 2019 - 15:25

Geçtiğimiz günlerde Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, filmin yapımcısı İhsan Taş'a “Kaçış 1950 filmini bizlere kazandırdığınız için teşekkür ederiz” yazılı bir plaket yollamıştı…

1950 – 1970 yılları arasında Bulgaristan'dan, Türkiye'ye kaçmaya çalışan 3 Türk gencinin hikâyesini konu alan filmi beyaz perdeye kazandıran İhsan Taş, filmin göçmenlerin 100. yılına denk gelmesiyle göçmenlere aynı zamanda “100. yıl” sürprizi de yapmış ve filmi onlara armağan ettiğini açıklayarak alkışlanacak bir davranış sergilemişti.

Yıllar sonra gelen plaketi ilk gördüğünde çok duygulandığını ifade eden başarılı yapımcı “Bana göre filmler aynı zamanda yaşanmışlıkları da anlatmalı, bilinmeyenleri de öğretmeli… Biz bu filmi çekerken orada yaşayan kardeşlerimizin çektiği zorlukları birazcık bile olsa dile getirebildiysek ne mutlu bize… Aradan yıllar geçmesine rağmen, bu kibar davranışıyla bizi
onore eden Ardino Belediye Başkanı Sayın Resmi Murat'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu adım iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirir” diye konuştu.

Son güncelleme: 23:31 - 05.08.2019
Etiketler