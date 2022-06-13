50. İstanbul Müzik Festivali devam ediyor! İşte bu haftanın konserleri
50. İstanbul Müzik Festivali, ikinci haftasına Müzikli Bir Hafta Sonu, İstanbul Semt Şarkıları gibi etkinliklerin yer aldığı bir programla giriyor.
50. İstanbul Müzik Festivali, ikinci haftasında ‘İstanbul Semt Şarkıları’, Amsterdam Sinfonietta & Anastasia Kobekina, ‘Echoes of Life’ Alice Sara Ott, Kinan Azmeh Cityband ve Yıldızlarla Oda Müziği: Miloš & Ottensamer konserlerini dinleyicilerle buluşturacak.
24 Haziran’a kadar sürecek olan 50. İstanbul Müzik Festivali’nde bu haftanın konserleri şöyle:
‘Ey Güzel İstanbul, Benim Sevgili Yarim’ / İstanbul Semt Şarkıları
13 Haziran Pazartesi 20.00, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras
Amsterdam Sinfonietta & Anastasia Kobekina
14 Haziran Salı 20.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Echoes of Life ‘Yaşamdan Yansımalar’ Alice Sara Ott
16 Haziran Perşembe 21.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Kinan Azmeh Cityband
17 Haziran Cuma 20.00, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi
Müzikli Bir Hafta Sonu – II
18 Haziran Cumartesi 16.00, Yıldız Parkı
Hafta Sonu Klasikleri – II
18 Haziran Cumartesi 19.00, Yıldız Parkı
Müzik Rotası @ Kadıköy
19 Haziran Pazar 12.00 & 13.00, Kadıköy
Yıldızlarla Oda Müziği: Miloš & Ottensamer
19 Haziran Pazar 21.00, Harbiye Saint Esprit Katedrali