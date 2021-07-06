50 yıldır saklı kalan Picasso eseri 150 bin dolara satıldı

1919’da, Pablo Picasso, iki perdelik bale El sombrero de tres picos veya diğer adıyla Le tricorne için bir sahne perdesi tasarladı. Perde, Manhattan’daki ünlü Four Seasons restoranından taşındıktan sonra New York Tarih Derneği Müzesi ve Kütüphanesi’nde sergileniyor.

Ancak bir asırdan fazla bir süre sonra 1919 tarihli ve imzalı bir taslağın son 50 yıldır bir evin dolabında saklı kaldığı keşfedildi. Resmin, eserin ilk taslağı olduğuna inanılıyor.

Adı açıklanmayan ev sahibi LiveAuctioneers’a yaptığı açıklamada, nadir kitaplar ve sanat eserleri toplayan teyzelerinin ve büyükannelerinin 1920’lerde Avrupa’da okuduklarını yazıyor.

Amesbury, Massachusetts merkezli John McInnis Auctioneers, eserin cumartesi günü ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldığını doğruladı. LiveAuctioneers, 150 bin dolar yanında yüzde 24 alıcı primi karşılığında eserin satıldığını bildirdi.

Alıcının, sanatçının oğlu Claude Picasso tarafından yönetilen The Claude Picasso Administration ile resmi doğrulamak için 120 günü var.

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