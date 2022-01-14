500 yıllık Deva Hamamı talan edildi

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde öve öve bitiremediği Diyarbakır'daki 500 yıllık Deva Hamamı, defineciler tarafından talan edildi.

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Diyarbakır ve çevresinde listelenen 30 tarihi hamamdan 16’sı yıkıldı, geriye kalanların birçoğu da harabeye döndü.

Diyarbakır’ın en büyük hamamı olan 500 metrekare alana sahip Deva Hamamı ise defineciler tarafından tahrip edildi.

Sur ilçesinde 16’ncı yüzyılda inşa edilen, kubbesi ve pencereleri sekizgen mimariyle yapılan hamamın, restore edilmesi istendi.

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde öve öve bitiremediği tarihi hamamın sahibi Cuma Akgün, “27 yıl öncesine kadar halkın uğrak noktası olan Deva Hamamı’nın restore edilmesi istiyoruz. Bir yıl önce hamamdaki kazılan yerleri kapattık. Tonlarca çöp çıkarıldı” dedi. (DHA)

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