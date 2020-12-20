500 yıllık gelenek

Muğla’nın Milas İlçesi’ne 35 km uzaklıktaki Beşparmak Dağları'nın tepelerinde 500 yıl önce korsan saldırılarından korunmak için kurulan Yörük Köyü Çomakdağ o gün bugündür geleneklerini yaşatıyor. Güne başlarına çiçek takarak başlayan kadınlar, yöresel kıyafetleri ile yaşamlarını sürdürüyorlar. 400 yıllık taş evleri ile Ege'de kültür turizminin en çok ilgi gören köylerin arasında yerini aldı.

GÜL KOKULU KADINLAR

Yöresel kıyafetler ve evlerde kullanılan eşyaların yüzyıllardır korunduğunu belirten tur rehberi Müjdat Akgün, “Köylülerin başlarına yörenin çiçeklerini otlarını takarak güne başlamaları bir gelenektir. Bu yüzden onlara ‘Gül Kokulu Çomakdağlılar' denir. Güzel kokmak güzel görünmek için ve yeşile doğaya saygılarından ötürü başlarına çiçek ve ot takarlar. Yörük Köyü neredeyse 500 yıllık geleneklerini unutmadan günümüze kadar taşımışlar. Köy son yıllarda kültür turizminin vazgeçilmez öğesi haline geldi. Köye turlar düzenlenmeye başladı. Gelen turistler için köy meydanında pazar kurulur, yemekler yapılır ve 400 yıllık köy düğünleri gerçekleştirilir” dedi.

CENNETTEN BİR KÖŞE

Milas Kaymakamlığı, Çomakdağ Köyü Muhtarlığı, ÇOKDER (Çomakdağ Kızılağaç Köyü ve Havalisi Kültür, Turizm, Araştırma ve Geliştirme Derneği) ve TÜRSAB tarafından hazırlanıp geliştirilen kültür projesi kapsamında kış aylarında ulusal ve uluslar arası fuarlarda yapılan tanıtımların ardından köye turist akını yaşandı. Euromos, Hereklia ve Gadelea harabeleri üçgeninin tam ortasında kalan, çam ağaçları ve meyve bahçeleri ile cennetten bir köşeyi andıran Çomakdağ'ın tanıtımında çiçek başlı kadınların önemli rolü bulunuyor.

TURİSTLER AKIN EDİYOR

Çokder Başkanı Hasan Yıldırım, “Çomakdağlı Köylülerin kültür turizmine olan ilgisi ve fedakarlığı köye turist gelmesini sağladı. Muğla'ya deniz, kum, güneş turizmi için ile gelen turistler bir saat uzaklıkta bulunan köyde kendilerini tarihin içinde buluyor. Çomakdağ'a olan ilginin gittikçe artması üzerine bölgede bulunan İkiztaş Köyü'nde doğa ve yayla turizmini, Kargıcak Köyü’nde ise av turizmini geliştirmek için bu yıldan itibaren gerekli projeleri hazırlamaya başladık. Bölgenin turizm alanı ilan edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaatımızı yaptık. Önümüzdeki yıldan itibaren Çomakdağ'da tarihi evleri, turist konağı haline getirip, gelen turistlerin geceleri de burada konaklamalarını sağlamak istiyoruz” dedi.