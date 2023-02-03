500 yıllık top gülleler koruma altında

Osmanlı ordusunun 16. yüzyılda Anadolu'daki en önemli gülle üretim merkezlerinden Söğüt ilçesinde imal edilen top güllelerinden bazıları muhtarlıkta sergileniyor.

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Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde 500 yıl önce üretilen top güllelerinden bazıları, çiftçiler tarafından tarla sürerken bulundu. Köyün bu özelliğinin gelecek nesillere aktarılması için gülleler muhtarlıkta sergilenerek kültürün yaşatılmasına çalışılıyor.

EN ÖNEMLİ GÜLLE ÜRETİM MERKEZİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan, Bilecik’in 16. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin en önemli gülle üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

Arıkan, Bilecik’te hem demir hem de taş gülle üretiminin bulunduğunu belirterek, “16. yüzyılın başlarında bu üretim merkezlerinde 700 kişi çalışırken, Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu sayı hızla artmış ve 1700’lere kadar çıkmıştır” dedi.

Sayılara bakıldığında muazzam bir üretimin olduğunun görüldüğünü aktaran Arıkan, Kanuni Sultan Süleyman’ın, hükümranlığının son döneminde 1565 yılında 30 bin taş, 35 bin civarında da demir gülle yapılmasını istediğinin kayıtlarda yer aldığını dile getirdi.

Küre köyü Muhtarı İbrahim Gögercin de ‘küre’ kavramının maden eritilen yer anlamına geldiğini belirtti.

Kuruluşu Orhan Gazi dönemine dayanan Küre köyünün, 17 işletmeyle ‘Küre-i Kebir Karyesi’ olarak arşivlerde geçtiğini söyledi. (AA)