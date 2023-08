51 yaşındaki ünlü aktör Jared Leto son haliyle beğeni yağmuruna tutuldu

"Bir Rüya İçin Ağıt" ve "Sınırsızlar Kulübü" gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Jared Leto, salı günü Instagram hesabında paylaştığı bir dizi fotoğrafla hala formda olan vücudunu sergiledi.

51 yaşındaki Hollywood yıldızı Jared Leto, yürüyüş yaparken çekilmiş ve tişörtünü çıkardığı fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Yakın zamanda kız arkadaşı olduğu iddia edilen Thet Thinn ile birlikte görülen ABD’li aktör, 11,5 milyon takipçisine heykel gibi vücudunu sergiledi.

Leto, gezisi sırasında kırmızı yürüyüş ayakkabılarıyla kontrast oluşturan turkuaz renkli bir şort giymişti. Akademi Ödüllü sanatçı, yürüyüş sırasında hem siyah hem de beyaz tişörtler giydi ve parlak mavi bir şapka taktı.

Aktör ayrıca grubunun “It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day” adlı yeni albümünün yakında yayınlanacağını da duyurdu.

Leto, 1998 yılında kurulduğundan bu yana 30 Seconds To Mars grubunun solisti olarak görev yapıyor. 2021’de yeni bir albüm üzerinde çalışmaya başladığını açıklayan grup, geçtiğimiz nisan ayında projenin yayınlanmaya hazır olduğunu resmen açıkladı.

11 parçadan oluşacak “It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day”in 15 Eylül’de yayınlanması planlanıyor.

