53. SİYAD Ödülleri’ni kazananlar açıklandı

53. SİYAD Ödülleri’nin kazananları, YouTube’dan verilen canlı yayınla açıklandı. Kazananların, önceden çekilen kabul konuşmalarının da izleyiciyle paylaşıldığı töreni Tuğrul Tülek sundu. SİYAD Başkanı Okan Arpaç’ın da konuşma yaptığı törende, ödüller açıklanmadan önce aday filmler ve sinemacılar birer videoyla tanıtıldı.
Nur Sürer ve Can Candan Onur Ödülü alırken, Ali Koçoğlu ‘Emek Ödülü’nün sahibi oldu.
53. SİYAD Ödülleri’nin kazananları:
EN İYİ FİLM: Nasipse Adayız
EN İYİ YÖNETMEN: Ercan Kesal / Nasipse Adayız
EN İYİ SENARYO: Ercan Kesal / Nasipse Adayız
EN İYİ KADIN OYUNCU: Cemre Ebüzziya / Kronoloji
EN İYİ ERKEK OYUNCU: Ali Atay / Nuh Tepesi
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Selin Yeninci / Nasipse Adayız
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: İnanç Konukçu / Nasipse Adayız
EN İYİ KURGU: Nuh Tepesi / Yorgos Mavropsaridis
EN İYİ SANAT YÖNETİMİ: Bina / Ufuk Bildibay
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ: Nuh Tepesi / Federico Casca
EN İYİ MÜZİK: Bina / Can Demirci
EN İYİ FİLM: Nuh Tepesi
EN İYİ BELGESEL: Mimaroğlu
EN İYİ KISA BELGESEL: Silivri’den Mektuplar
EN İYİ KISA FİLM: Büyük İstanbul Depresyonu
EN İYİ YABANCI FİLM: The Painted Bird
EN İYİ ÇEVRİM İÇİ FİLM: Mank / Netflix
EN İYİ FANTASTİK FİLM: Bina