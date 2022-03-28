54. SİYAD ödüllerinin kazananları belli oldu

Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) düzenlediği 54. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kazananları belli oldu. 'En İyi Film' ödülünü 'Aşk, Büyü vs.' alırken 'En İyi Yönetmen' ödülünü 'Gölgelerin İçinde' filmiyle Erdem Tepegöz aldı.

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Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) bu yıl 54. kez dağıttığı Türkiye Sineması Ödülleri, dün akşam Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

‘En İyi Film’ ödülünü Ümit Ünal imzalı ‘Aşk, Büyü, vs.’nin aldığı gecede, ‘En İyi Yönetmen’ ödülü’ ise ‘Gölgelerin İçinde’ filminin yönetmeni Erdem Tepegöz’ün oldu.

SİYAD’ın bu yılki ‘Onur Ödülleri’ oyuncu Tilbe Saran, yönetmen-senarist Engin Ayça’ya verildi. Sinematek Sinema Evi de ‘Emek Ödülü’ ile onurlandırıldı.

54. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin kazananları şöyle:

EN İYİ FİLM

Aşk, Büyü vs.

EN İYİ İLK FİLM

Hayaletler

EN İYİ YÖNETMEN

Erdem Tepegöz / Gölgeler İçinde

EN İYİ SENARYO

Ümit Ünal / Aşk, Büyü vs.

EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

Selen Uçer / Aşk, Büyü vs.

EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Oktay Çubuk / Bir Nefes Daha

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU PERFORMANSI

Nezaket Erden / İnsanlar İkiye Ayrılır

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

Eren Çiğdem / Bir Nefes Daha

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Hayk Kirakosyan / Gölgeler İçinde

EN İYİ MÜZİK

Angus Macrae, Timo Rositzky, Da Poet / Bir Nefes Daha

EN İYİ KURGU

Ayris Alptekin / Hayaletler

EN İYİ SANAT YÖNETMENİ

Armen Ghazaryan / Gölgeler İçinde

EN İYİ FANTASTİK FİLM

Gölgeler İçinde

EN İYİ KISA FİLM

Suçlular

EN İYİ KISA METRAJ BELGESEL

Ankebût

EN İYİ UZUN METRAJ BELGESEL

Yaramaz Çocuklar

ONUR ÖDÜLLERİ

Tilbe Saran, Engin Ayça

EMEK ÖDÜLÜ

Sinematek / Sinema Evi çalışanları

EN İYİ YABANCI FİLM

Baba (The Father) / Bir Film (ithalatçı)

ÇEVRİMİÇİ EN İYİ FİLM

Çatlak

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