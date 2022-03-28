54. SİYAD ödüllerinin kazananları belli oldu
Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) düzenlediği 54. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nin kazananları belli oldu. 'En İyi Film' ödülünü 'Aşk, Büyü vs.' alırken 'En İyi Yönetmen' ödülünü 'Gölgelerin İçinde' filmiyle Erdem Tepegöz aldı.
Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) bu yıl 54. kez dağıttığı Türkiye Sineması Ödülleri, dün akşam Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
‘En İyi Film’ ödülünü Ümit Ünal imzalı ‘Aşk, Büyü, vs.’nin aldığı gecede, ‘En İyi Yönetmen’ ödülü’ ise ‘Gölgelerin İçinde’ filminin yönetmeni Erdem Tepegöz’ün oldu.
SİYAD’ın bu yılki ‘Onur Ödülleri’ oyuncu Tilbe Saran, yönetmen-senarist Engin Ayça’ya verildi. Sinematek Sinema Evi de ‘Emek Ödülü’ ile onurlandırıldı.
54. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin kazananları şöyle:
EN İYİ FİLM
Aşk, Büyü vs.
EN İYİ İLK FİLM
Hayaletler
EN İYİ YÖNETMEN
Erdem Tepegöz / Gölgeler İçinde
EN İYİ SENARYO
Ümit Ünal / Aşk, Büyü vs.
EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI
Selen Uçer / Aşk, Büyü vs.
EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI
Oktay Çubuk / Bir Nefes Daha
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU PERFORMANSI
Nezaket Erden / İnsanlar İkiye Ayrılır
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU PERFORMANSI
Eren Çiğdem / Bir Nefes Daha
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
Hayk Kirakosyan / Gölgeler İçinde
EN İYİ MÜZİK
Angus Macrae, Timo Rositzky, Da Poet / Bir Nefes Daha
EN İYİ KURGU
Ayris Alptekin / Hayaletler
EN İYİ SANAT YÖNETMENİ
Armen Ghazaryan / Gölgeler İçinde
EN İYİ FANTASTİK FİLM
Gölgeler İçinde
EN İYİ KISA FİLM
Suçlular
EN İYİ KISA METRAJ BELGESEL
Ankebût
EN İYİ UZUN METRAJ BELGESEL
Yaramaz Çocuklar
ONUR ÖDÜLLERİ
Tilbe Saran, Engin Ayça
EMEK ÖDÜLÜ
Sinematek / Sinema Evi çalışanları
EN İYİ YABANCI FİLM
Baba (The Father) / Bir Film (ithalatçı)
ÇEVRİMİÇİ EN İYİ FİLM
Çatlak