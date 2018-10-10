55. Ulusal Yarışma, Antalya’ya dönüyor!

Uluslararası Antalya Film Festivali’nin ulusal yarışma bölümünü iptal etmesinin ardından, sinemanın geleceğine dair endişe duyan bir grup sinemacının, iki yıldır bağımsız bir şekilde düzenlediği Ulusal Yarışma, seneye Antalya'da olacak.

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55. Ulusal Yarışma, 30 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında ikinci kez İstanbul'da düzenlendi. 4 seçki filmi ve 2 özel gösterim izleyicilerle Beyoğlu Sineması'nda buluştu; 2 panel ve 1 forumla sektör ve sinemaseverler Cezayir'de bir araya geldi. Son olarak Cahide Müzikhol'de ödüller sahiplerini buldu. Beyoğlu Sineması'nı dolduran izleyicilerin yoğun ilgisiyle ve sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşen 55. Ulusal Yarışma, Türkiye sinema sektörünün kalbinin nerede yattığını gösterdi. Türkiye sinema endüstrisinin sorunlarının masaya yatırıldığı etkinliklerde dayanışma ihtiyacı ön plana çıktı. 55. Ulusal Yarışma, 2. Antalya Film Festivali'nde En İyi İkinci Film ödülünü kazanan Atıf Yılmaz imzalı Keşanlı Ali Destanı'nın gösterimiyle başladı. Ertem Göreç'in yönettiği, Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı ve 2. Antalya Festivali'nde En İyi Üçüncü Film seçilen Karanlıkta Uyananlar ise özel bir gösterimle sinemaseverlerle buluştu.

Duygu Sağıroğlu, Fatma Girik, Gülsün Karamustafa, Murathan Mungan, Hazar Ergüçlü, Onur Saylak ve Uğur Vardan'dan oluşan 55. Ulusal Yarışma jürisi Arada / Di Navberê De, İçerdekiler, Nebula, Renksiz Rüya / Hewno Bêreng, Parçalar, Sibel ve Yol Kenarı filmlerini değerlendirdi.

ÖDÜLLER:

ÇASOD Yıldırım Önal Anı Ödülü – Ferhan Şensoy

Emek Ödülü – Burhan Kocataş

100'ler Teşekkür Plaketi – Aram Gülyüz, Atıf Yılmaz, Çetin İnanç, Nejat Saydam, Oğuz Gözen, Orhan Elmas, Osman Fahir Seden, Semih Evin, Sırrı Gültekin, Ülkü Erakalın, Yavuz Figenli, Yücel Uçanoğlu

Onur Ödülü – Ayla Algan

55. Ulusal Yarışma – Seçki Ödülleri

En İyi Film – Yol Kenarı (Tayfun Pirselimoğlu, Vildan Erşen)

Jüri Özel Ödülü – Arada / Di Navberê De (Ali Kemal Çınar)

En İyi Yönetmen – Mehmet Ali Konar (Renksiz Rüya / Hewno Bêreng)

En İyi Senaryo – Çağla Zencirci, Ramata Sy, Guillaume Giovanetti (Sibel)

En İyi Kadın Oyuncu – Damla Sönmez (Sibel)

En İyi Erkek Oyuncu – Tansu Biçer (Yol Kenarı)

Siyad En İyi Film – Parçalar (Rojda Akbayır)