55. Ulusal Yarışma başlıyor

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Geçtiğimiz yıl Uluslararası Antalya Film Festivali'nde ulusal yarışma kategorisinin iptal edilmesinin ardından bir araya gelen bir grup sinemacının düzenlediği Ulusal Yarışma, sinemanın geleceğine dair duyulan endişe ve pek çok sinemacı ile sinema kuruluşunun tepkisinin verdiği umutla, aşkla, cesaretle, dayanışmayla, neşeyle yola çıkmış ve bir gün mutlaka Antalya'ya ulusal yarışmanın geri döneceği düşüncesiyle etkinlikler düzenlemişti. Bu yıl da tüm sinemacılar Antalya'da yapılamayan Ulusal Yarışma için ellerini taşın altına soktu. 4 Ekim'e kadar sürecek 55. Ulusal Yarışma'nın programında, film gösterimlerinin yanında Türkiye sinemasının farklı açılardan masaya yatırılacağı iki panel ve “Nasıl festivaller istiyoruz?” başlığı ile tartışılacak geniş kapsamlı bir forum da yer alıyor.

AÇILIŞ ‘KEŞANLI ALİ DESTANI’YLA

30 Eylül akşamı Beyoğlu Sineması'nda gerçekleşecek törenle başlayacak olan 55. Ulusal Yarışma'nın açılış filmi, 2. Antalya Film Festivali'nde En İyi İkinci Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanan “Keşanlı Ali Destanı” (1964). Haldun Taner’in aynı adlı oyunundan uyarlanan, Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerini Fikret Hakan ve Fatma Girik'in paylaştığı klasik saat 21:30'da gösterilecek. Ertem Göreç'in yönettiği, Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı ve 2. Antalya Festivali'nde En İyi Üçüncü Film seçilen “Karanlıkta Uyananlar” ise 1 Ekim akşamı yönetmen Ertem Göreç'in de katılımıyla gerçekleşecek özel bir gösterimle sinemaseverlerle buluşacak.

YILDIRIM ÖNAL ANI ÖDÜLÜ FERHAN ŞENSOY’A

1999'dan bu yana Antalya Film Festivali'nde Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği – ÇASOD tarafından verilen Yıldırım Önal Anı Ödülü'ne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ulusal Yarışma ev sahipliği yapıyor. Açılış töreninde takdim edilecek Yıldırım Önal Anı Ödülü'nün bu seneki sahibi; tiyatro ve sinema sanatçısı; roman, deneme, günlük, oyun ve senaryo yazarı Ferhan Şensoy.

“Nasıl Festivaller İstiyoruz” forumu 1 Ekim’de saat 15:00’te, “Türkiye Sinemasının Değişen Yüzü” paneli 2 Ekim’de 15:00’te, “Yetersiz Bakiye” paneli 3 Ekim’de 15:00’te düzenlenecek.