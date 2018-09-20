55. Ulusal Yarışma film seçkisi açıklandı

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55. Ulusal Yarışma'da, geçen sene olduğu gibi bu yıl da belgesel ve kurmaca filmler bir arada yer alıyor. Genç yönetmenlerin dünya prömiyerini uluslararası festivallerde yapan filmlerinden usta isimlerin merakla beklenen son işlerine, Türkiye sinemasında farklı yönelimleri temsil eden 7 film bu yılın Ulusal Yarışma seçkisini oluşturuyor. 55. Ulusal Yarışma'da; Hüseyin Karabey'in Melih Cevdet Anday'ın aynı adlı tiyatro oyunundan uyarladığı “İçerdekiler”, Tayfun Pirselimoğlu'nun alegorik distopya hikâyesi “Yol Kenarı”, geçtiğimiz yıl Gênco filmiyle programda yer alan Ali Kemal Çınar'ın ne Kürtçe'yi ne de Türkçe'yi konuşup anlayabilen Osman'ın öyküsünü anlattığı “Di Navberê De / Arada”, Mehmet Ali Konar'ın 90'lı yılların karanlık politik atmosferinde büyüyen Mirza'nın hikâyesini takip ettiği “Hewno Bêreng / Renksiz Rüya”, çocuk yaşta bulduğu ölü atı hatırlayan Hay’ın, adım adım madde ile canlının uyumuna, ruhun doğadaki yerine tanık olduğu yolculuğunu anlatan, Tarık Aktaş'ın ilk filmi “Nebula”, Rojda Akbayır'ın ailesi ile yüzleşmek ve babasıyla hesaplaşmak için çıktığı yolculuğu ele alan belgeseli “Parçalar”, yaşadığı köyün yakınlarında bir ormanda saklanmakta olan Ali'yle karşılaşan 25 yaşındaki dilsiz Sibel'in öyküsünü anlatan Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti imzalı “Sibel” yer alıyor.

ÖZEL GÖSTERİM

Bu yıl ikincisi düzenlenen 55. Ulusal Yarışma, 1965 yılında gerçekleştirilen 2. Antalya Festivali'nde ödüller kazanan ve Türkiye sinema tarihinde kendine sarsılmaz bir yer edinen iki filme programında yer veriyor. Festivalde En İyi İkinci Film ödülünü kazanan Atıf Yılmaz imzalı “Keşanlı Ali Destanı” 55. Ulusal Yarışma'nın açılış filmi olarak gösterilecek. Ertem Göreç'in yönettiği, Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı ve 2. Antalya Festivali'nde En İyi Üçüncü Film seçilen “Karanlıkta Uyananlar” ise özel bir gösterimle sinemaseverlerle buluşacak.

ÖDÜLLER 4 EKİM’DE

Jüri üyeleri Duygu Sağıroğlu, Fatma Girik, Gülsün Karamustafa, Murathan Mungan, Hazar Ergüçlü, Onur Saylak ve Uğur Vardan, En İyi Film, Yönetmen, Erkek Oyuncu, Kadın Oyuncu ve Senaryo dallarında kazananları belirleyecek. Kazanan filmler, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarına ait eserlerle ödüllendirilecek. 55. Ulusal Yarışma ödül töreni 4 Ekim akşamı Cahide Müzikhol'de gerçekleşecek.