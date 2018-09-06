55. Ulusal Yarışma’nın jürisi belli oldu

Bu yıl 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında ikinci kez İstanbul’da düzenlenecek 55. Ulusal Yarışma’nın jüri üyeleri belli oldu.

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Ulusal Yarışma'nın bu yılki jürisinde usta yönetmen Duygu Sağıroğlu, sinemamızın en büyük yıldızlarından Fatma Girik, Türkiye edebiyatının öncü isimlerinden Murathan Mungan, çağdaş sanatçı Gülsün Karamustafa ve sinema yazarı Uğur Vardan'ın yanında geçen sene Ulusal Yarışma'dan ödülle dönen iki isim de yer alıyor: En İyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan Daha'nın yönetmeni Onur Saylak ve Kar ile En İyi Kadın Oyuncu seçilen Hazar Ergüçlü.

Geçtiğimiz yıl Uluslararası Antalya Film Festivali'nde ulusal yarışma kategorisinin iptal edilmesinin ardından bir araya gelen bir grup sinemacının düzenlediği Ulusal Yarışma bu yıl ilk defa uygulanacak ön jüri sistemiyle devam ediyor.