55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ödüller belli oldu… En iyi film ödülü ‘3 Yüz’e verildi…

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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali, Cam Piramit'te düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Törenin açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sinema dolu bir haftayı geride bıraktıklarını söyledi.

34 BİN 900 İZLEYİCİ TAKİP ETTİ

Menderes Türel, 55 yıldır sinema sevdasının ateşini söndürmediklerini söyledi. Korteje ilginin çok yüksek olduğunu belirten Türel, “Festival filmlerinde salonlar doluydu. Filmlerle, görmediğimiz ülkelere gittik. 1200 konuğu ağırladık. 34 bin 900 kişi filmleri izledi. Antalya'yı sinema sektörünün merkezlerinden biri yapmak için yeni bir hedef koyduk. Bütün zorluklara rağmen hedefimize ilerliyoruz. Yakın zamanda Boğaçayı film platolarını hayata geçireceğiz. Geniş bir coğrafyada sinemanın kalbi olacağız. Festival sarayı projemizi hep birlikte hayata geçireceğiz. Ödüllerimizi festival sarayında vereceğiz” diye konuştu.

Gecede İbrahim Tatlıses'e Onur Ödülü verildi. Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Tatlıses gönderdiği videoda ‘Aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Mağarada doğdum ama istediğim hikayeleri sinemada yaptım. Sizleri ve sinemayı çok seviyorum' diye konuştu. Tatlıses'in ödülünü kendisine vermek üzere Yavuz Bingöl aldı. Kapanış töreninde Hollywood'un usta oyuncusu Eric Roberts'a da ‘Onur Ödülü' takdim edildi. Roberts yaptığı konuşmada sinema sanatının gençlere duyduğu ihtiyacın altını çizdi. Sinemada 20. yılını kutlayan Cem Yılmaz, ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü usta oyuncu Nebahat Çehre'nin elinden aldı ve Çehre'ye birlikte film yapmayı teklif etti.

EN İYİ FİLM 3 YÜZ’E

İran'daki rejim baskısını 3 kuşak üzerinden anlatan 3 Faces (3 Yüz) En İyi Film Ödülü'nün sahibi olurken, şu anda ev hapsinde olduğu için törene katılamayan İranlı yönetmen Jafar Panahi yerine ödülü filmin oyuncuları ve Panahi'nin kız kardeşi Solmaz Panahi aldı. Mültecilerin yaşadığı sorunları anlatan Kefernahum (Capernaum) filminin yönetmeni Nadine Labaki'nin Lübnan sokaklarında bulduğu ve daha sonra hayatını değiştirdiği 13 yaşındaki Zain Al Rafeea ise ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. En İyi Yönetmen Ödülü ise Shoplifters (Bir Aile İşi) filmiyle Hirokazu Kore-Eda'nın oldu.

ÖDÜLLER

EN İYİ FİLM: Üç Yüz/Three Faces

EN İYİ YÖNETMEN: Hirokazu Koreeda (Shoplifters-Bir Aile İşi)

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Zain Al Rafeea (Kefernahum-Capernaum)

EN İYİ KADIN OYUNCU: Samal Yeslyamova (Ayka)

BEHLÜL DAL GENÇ YETENEK ÖDÜLÜ: Olcay Oğuz (Görüntü Yönetmeni-Çınar)

ÖZEL JÜRİ ÖDÜLÜ: Kailash

DR AVNİ TOLUNAY İZLEYİCİ ÖDÜLÜ: Göç Mevsimi/Birds Of Passage

GENÇ JÜRİ EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ: Kefernahum-Capernaum