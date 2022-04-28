55 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu nefesleri kesti

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Halle Berry, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla nefesleri kesti.

Sozcu.com.tr

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55 yaşındaki Amerikalı aktris Halle Berry, yeni projesi için dikkat çekici bir tulum giyerek poz verdi ve bu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

15 milyon sosyal medya takipçisine seslenen Berry, “Hayat her zaman mükemmel değildir ama bu lanet olası tulum harika!” yazdı.

Daily Mail’in haberine göre, Berry, pazartesi günleri HGTV ve Discovery+’da yayınlanan TV programı Celebrity IOU’nun üçüncü sezonunda yer alacak.

Ünlü oyuncunun paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Yorum yapanlar arasında Heidi Klum ve Gabrielle Union gibi ünlü isimler de yer aldı.

2001 yapımı “Monster’s Ball” filmiyle “En İyi Kadın Oyuncu” Oscar ödülünü kazanan Berry’nin üç evliliğinden iki çocuğu bulunuyor.

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