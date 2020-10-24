565 yıllık tersanede çağdaş sanat etkinliği

Dünyanın yaşayan en eski tersanesi olan Haliç Tersanesi 12 Ekim'den bu yana farklı bir organizasyona ev sahipliği yapıyor…

İnşa Atölyesi’ndeki “Tersane-i Amire’de Çağdaş Sanat” etkinliği, sanatçılar ile tersanedeki zanaatkarları bir araya getirdi. Yedi heykeltıraş, metalden, büyük ölçekli heykellerini üretirken, tersanenin deneyimli ustalarından da destek alıyor.

İBB Kültür ve İBB Şehir Hatları’nın birlikte düzenlediği etkinliğin küratörlüğünü heykeltıraş Kemal Tufan yapıyor. Tufan'ın yanı sıra Sevgi Karay, Ayla Turan, Kadriye İnal, Bülent Çınar, İlker Yardımcı ve Bahadır Çolak heykeller üretiyor.

TERSANE ÇALIŞANLARI DA YARDIM EDİYOR

565 yıllık tersanenin doklarından (havuz) gelen çekiç seslerine, sanatçıların çekiç ve kaynak sesleri karışıyor. Tersane çalışanları, zaman zaman sanatçıların kaynak, saç kesme, bükme gibi işlerine de yardımcı oluyor. Her gün atölyede heykeltıraşları ziyaret eden çalışanlar, gemilerin bakım, onarım ve tutumlarında kullandıkları malzemelerin aynı veya benzerleriyle üretilen eserlerin adım adım ayağa kalkmasını yakından izleme fırsatı buluyor.

ESERLER KAMUSAL ALANLARA YERLEŞTİRİLECEK

28 Ekim’e kadar sürecek etkinliğin küratörü Kemal Tufan, ilk kez bir tersaneyi atölye olarak kullandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Muhteşem ve hayranlık duyduğumuz bir atölyenin içinde, ideal bir çalışma ortamındayız. Çalıştığımız mekanın ruhu bizi heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Burası çok kıymetli bir yer. Daha geniş kitlelerce fark edilmesi ve tanınmasında umarım katkımız olur. Ürettiğimiz heykeller İstanbul’un kültür ve sanat tarihinde yıllarca yaşayacak. Biz kentin kültür ve sanat mirasına, çağdaş sanat eserleri koleksiyonuna sürekli katkıda bulunmak istiyoruz.”

Üretilen eserler, daha sonra İstanbul'un farklı kamusal alanlarına yerleştirilerek halkla buluşturulacak.