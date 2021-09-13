58. Altın Portakal Film Festivali’nin jüri üyeleri açıklandı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı. Festivalin afişi de belli oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin afişi paylaşıldı. Geçen günlerde açıklanan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 10 filmi değerlendirecek jüri üyeleri duyuruldu, festivalin afişi de hazırlandı.

“ANTALYA’YA HER YIL SİNEMAYLA BÜYÜYECEK ORMAN KAZANDIRACAĞIZ”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada “Festival afişi geçen aylarda yaşanan ve tüm ülkemizi derinden üzen orman yangınlarının yarattığı yıkımın ardından, sanatın iyileştirici gücüyle yeniden yeşermeye, el ele verip üretmeye devam ederek yangının elimizden aldıklarını yerine koyacağımıza olan inançla hazırlandı. Antalya başta olmak üzere ülkenin pek çok yerinde yaşanan yangınların söndürülmesi için canla başla çalıştık. Şimdiki görevimiz ise kaybettiklerimizi yerine koyabilmek, yaşanır bir gelecek için umut ve ilham olmak diyerek festivalimizin afişine ağaçlarımızı taşıdık. Aynı zamanda bir müjdemiz daha olacak; bu yıl festivalde ‘Antalya Altın Portakal Hatıra Ormanı’nı oluşturmak için ilk fidanlarımızı dikeceğiz ve Antalya’ya festival gibi köklü ağaçlarla dolu, her yıl sinemayla büyüyecek bir orman kazandıracağız” dedi.

JÜRİ AÇIKLANDI

Bu yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nin jüri başkanı senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper oldu. Muhittin Böcek’in yaptığı yazılı açıklamada; jürinin diğer üyeleri olarak görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil, yazar, senarist Ayfer Tunç, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve prodüktör Gaye Su Akyol, oyuncu Hazal Kaya, tiyatro yönetmeni, eğitmen ve oyuncu Muhammet Uzuner ile yapımcı, yönetmen, senarist Senem Tüzen’in filmleri değerlendireceği belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek. (DHA)

