58 yıl sonra yeniden

İlk Türkçe sözlü pop unvanını almış olan “Bak Bir Varmış Bir Yokmuş” eseri, ilk yayınlandığı 1961 yılından tam 58 yıl sonra, yepyeni kayıtlarıyla yine İlham Gencer’in sesinden dinleyicisiyle buluşuyor.

“Bak Bir Varmış Bir Yokmuş”, Bob Azzam'ın “C'est Ecrit Dans Le Ciel” (Alstone / Azzam / Tabet / Tabet) adlı eserine Fecri Ebcioğlu'nun yazdığı sözler, İlham Gencer'in 1961'de yorumuyla hayat bulmuş ve Türk Pop müziğinin ilk Türkçe sözlü mihenk taşı olarak tarihteki yerini almıştı. Eserin yorumcusu İlham Gencer, 95 yaşını kutladığı bugünlerde, eseri stüdyoya girerek yeniden seslendirdi. Plak olarak raflarda yerini alan albümün içinde eserin 6 farklı versiyonu bulunuyor. Eserin bilinen klasik düzenlemesinin yanı sıra, Fransızca “C'est Ecrit Dans Le Ciel” versiyonu ve Serkan Çağrı'nın klarneti ile bambaşka bir havaya soktuğu sözsüz versiyonu da bu albüm içinde. Ayrıca Erdem Helvacıoğlu düzenlemesi ile eserin hem Türkçe hem de Fransızca remix’leri de albümde yer alıyor. Albümün finalinde ise dinleyicileri güzel bir sürpriz bekliyor.

Eserin Y. Dağhan Baydur prodüktörlüğünde yapılan yeni kayıtlarında Eylem Pelit ve Orkestrası, İlham Gencer'e eşlik ediyor. Destek vokallerde Sara Deniz Baydur, Ece Mumay, Y. Dağhan Baydur ve Paul Dwyer var.

Muzikotek etiketi ile yayınlanan LP'nin sınırlı sayıda üretilen renkli (kırmızı) plak versiyonları da satışta.