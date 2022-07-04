59. Antalya Altın Portakal Film Festivali için başvurular açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 1-8 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Yarışmaları için başvurular başladı.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri 2019 yılında Altın Portakal'a geri dönen Ulusal Yarışmalar'ın Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Metraj dallarında bu yıl toplam 940 bin TL tutarında ödül dağıtılacağını belirtti.

SON BAŞVURU 9 AĞUSTOS 2021

Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmaları'na, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin son başvuru tarihi olan 9 Ağustos 2021’den sonra tamamlanmış ve 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden önce Türkiye’de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış, yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler katılabilecek. Festivalin websitesi üzerinden yapılacak başvurular 4 Ağustos 2022, Perşembe günü, saat 18.00'de sona erecek.

HEYECANINA ULUSLARARASI YARIŞMA HEYECANI EŞLİK EDECEK

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde her yıl olduğu gibi Ulusal Yarışmalar'ın heyecanına Uluslararası Yarışma heyecanı eşlik edecek.

“SİNEMADA ÜRETİME DESTEK SÜRECEK”

Muhittin Böcek bu yıl ilk kez düzenlenecek Altın Portakal Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sinemada üretime desteğinin süreceğini açıkladı.

SİNEMA OKULU

Antalya Film Forum ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği Altın Portakal Sinema Okulu ile ilgili ayrıntılı bilgilerin önümüzdeki günlerde duyurulacağı festivalde yarışma dışı bölümlerde de yılın önemli ve merakla beklenen yepyeni filmleri izleyiciyle buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütüyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film 350.000 TL

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü (Filme verilir) 100.000 TL

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü 100.000 TL

En İyi Yönetmen 50.000 TL

Cahide Sonku Ödülü 50.000 TL

En İyi Senaryo 50.000 TL

En İyi Görüntü Yönetmeni 20.000 TL

En İyi Müzik 20.000 TL

En İyi Kurgu 20.000 TL

En İyi Sanat Yönetmeni 20.000 TL

En İyi Kadın Oyuncu 20.000 TL

En İyi Erkek Oyuncu 20.000 TL

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 10.000 TL

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 10.000 TL

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması

En İyi Film 20.000 TL

Jüri Özel Ödülü 10.000 TL

Ulusal Belgesel Film Yarışması

En İyi Film 50.000 TL

Jüri Özel Ödülü 20.000 TL