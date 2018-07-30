6 bin mısralık şiiri, 200 metre uzunluğundaki kağıda yazdı

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Bir kamu kurumunda çalışan 45 yaşındaki 5 çocuk babası Nusret Başyiğit, 2013 yılında başladığı ‘Bir Candır, Cennettir Benim Ülkem' adındaki 6 bin mısralık şiirini 200 metrelik kağıda yazdı. Bin 500 kıta ve 6 bin mısradan oluşan şiirinde Türkiye'nin güzelliklerinden, tarihinden ve değerlerinden bahsettiğini anlatan Başyiğit’in şiiri 24 katlı bir apartman uzunluğunda. Türk Bayrakları ile süslenmiş şiirin sadece yarısı 12 katlı bir apartmandan sarkıtıldığında zemine ulaşırken diğer yarısı ise apartmanın 100 metre uzunluğundaki bahçesine denk geliyor. Büyük bir emek ve özveri ile yazılan şiir dünya literatürüne girecek gibi görünüyor.

GUINNESS’E BAŞVURACAK

Ortaokul mezunu olan Başyiğit, şiirinde 15 Temmuz'u ve 15 Temmuz'un kahraman şehitlerine de yer verdiğini aktararak yazdığı şiiri Türk Milletine armağan ettiğini söyledi. Şiiri yazarken ailesinin ve çocuklarının kendisine destek verdiğini dile getiren Başyiğit, eşinin şiiri okurken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığını ifade etti.

Başyiğit, rekor uzunluğundaki şiiri için Guinness Rekorlar kitabına başvuracağını açıkladı.



İHA