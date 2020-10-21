6 sanatçı karantinada… Bursa Senfoni konseri iptal

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestarası’nda görev yapan viyola sanatçısının Covid-19 testi pozitif çıktı. Temaslı 5 sanatçı da karantinaya alınınca yarın yapılacak konser iptal edildi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı yarın yapacağı konser iptal edildi. Karar, orkestranın sosyal medya hesabından, “22 Ekim konserimiz iptal olmuştur. 29 Ekim konserimizde görüşmek üzere…” mesajıyla duyuruldu ama nedeni açıklanmadı.

Orkestraya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, viyola sanatçılarından birinde Covid-19 testin pozitif çıktı. Kadın sanatçıya virüsün eşinden bulaştığı tespit edildi. Filyasyasyonda temasta bulunduğu 10 kişi arasında temaslı beş sanatçı daha belirlendi.

Toplam altı sanatçının karantinada olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı onayıyla konser iptal edildi.

ÜZÜCÜ HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ

Öte yandan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda uzun süre haftalık sözleşme ile yevmiyeli keman sanatçısı olarak görev yapan Beril Akçabozan Yiğitoğlu (26), bir süredir tedavi gördüğü hücrebozan hastalığı nedeniyle dün yaşamını yitirdi.