6. Şehir Tiyatroları Festivali 18 Ekim’de başlıyor

Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Adana Şehir Tiyatroları Festivali 18 Ekim'de İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun sahneye koyacağı oyunla başlayacak ve 1 Kasım'da Uşak Şehir Tiyatrosu'nun oyunuyla sona erecek.

Mehmet SERBES

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14 gün sürecek festivalde Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen şehir tiyatroları birbirinden etkileyici oyunlar sahneleyecek.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE KONFERANSLAR

Festivalde tiyatro gösterimlerinin yanı sıra Kocaeli, Anadolu ve Atatürk üniversitelerinden bazı akademisyenler tiyatro ile ilgili atölye çalışmaları yapacak, konferans verecek.

KÜLTÜR SANAT ŞEHRİ ADANA

Adana’nın evrensel değerde yetiştirdiği sanatçıları ve önemli festivalleri ile bir kültür sanat şehri olduğunu bir kez daha dile getiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Zeydan Karalar, Adanalıları 6. Şehir Tiyatroları Festivali’ni izlemeye davet etti.