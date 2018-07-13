6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’ne başvurular başladı

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Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'na 2017 ve 2018 yapımı filmler başvuru yapabilecek, Türkiye sinemasına yapım desteği sunan Bosphorus Film Lab için de yapım ya da fikir sürecindeki film projeleri katılabilecek. Başvurular 17 Ağustos'a dek festivalin web sitesi bogazicifilmfestivali.com’dan yapılabilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ‘En İyi Film Ödülü'nü kazanacak yapım 100 bin TL para alacak. ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Erkek Oyuncu’, ‘En İyi Kadın Oyuncu’, ‘En İyi Senaryo’, ‘En İyi Görüntü Yönetmeni’ ve ‘En İyi Kurgu’ dallarında da çeşitli para ödülleri verilecek.

KISA FİLMLERE DE ÖDÜL VAR

Festivalin ilk yıldan başlayarak süren kısa film desteği ise Kısa Kurmaca Film ve Kısa Belgesel Film olmak üzere iki farklı kategoride devam edecek. Kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki filmlerin yarışacağı En İyi Ulusal Kısa Film dalında bir film 10 bin TL para ödülüne uzanırken, En İyi Kısa Belgesel Film dalında da bir filme 10 bin TL para ödülü verilecek.

Ayrıca tüm kısa filmler 25 bin TL değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de yarışacak.