6 yıl önce Eurovision’da zafer kazanan Ukraynalı sanatçı İstanbul’a kaçtı

2016 yılında Eurovision müzik yarışmasında Sovyetler Birliği döneminde Stalin'in uyguladığı şiddeti anlattığı şarkısıyla zafer kazanan Jamala, 24 Şubat'ta savaşın başlamasıyla birlikte kaçtığı İstanbul'da Reuters'a konuştu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa’nın popüler müzik etkinliklerinden Eurovision’u 6 yıl önce kazanarak “Avrupa’yı fetheden” Ukraynalı sanatçı Jamala, savaşın başlamasıyla birlikte kaçtığı İstanbul’da İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu.

6 yıl önce kazandığı şarkıda “Yabancılar size geliyor, evinize giriyor. Hepinizi öldürüyor ve ‘biz suçlu değiliz’ diyorlar” sözlerinin yer aldığına dikkat çeken Reuters’a konuşan Jamala, “24 Şubat sabahında eşim beni uyandırdı ve savaşın başladığını, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığını söyledi. Şok yaşadım bir kabus gibiydi” dedi.

Tam adı Susana Jamaladinova olan 38 yaşındaki şarkıcı iki çocuğunu alarak Türkiye’ye kaçtığını söylerken eşinin ise savaşmak için kaldığını dile getirdi. Çocuklarını endişelendirmemek için otomobille giderken şarkı söylediğini ve yol boyunca, sürekli bir uğultu olduğunu söyleyen Jamala, bir füzenin geçtiğini de gördüklerini dile getirdi.

Jamala, “Bence hepimiz aynı gemideyiz. Bu sadece Ukrayna’ya yönelik bir savaş değil, Avrupa değerlerine karşı bir savaş” ifadesini kullandı. Jamala, “Ülkem savaş altındayken şarkı söylemeye sıcak bakmıyordum ama şimdi bunu yapabileceğimi düşünüyorum” yorumunu yaparken para toplayıp Ukrayna’ya yardım etmeye çalışacağını dile getirdi.

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