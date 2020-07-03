60 saniyede müziğin sınırlarını zorladı

Red Bull 60 Second Solo serisine konuk olan piyanist Çağrı Sertel, 60 saniye boyunca doğaçlama bir şekilde müzik yaptı.

Moses Boyd, Anchorsong, Sarathy Korwar, Kerem Sedef gibi isimleri ağırlayan Red Bull 60 Second Solo'nun (#60secondsolo) son konuğu SONIC BOOM grubu ile de bilinen ve klavye soloları ile tanınan caz piyanisti Çağrı Sertel oldu.

Sertel'in performansı Red Bull Türkiye'nin sosyal medya hesabından yayınlandı.

Verdiği röportaj ile müzik alanındaki adımlarını aktaran 36 yaşındaki müzisyen, son günlerini “Müzik üreterek, yemek yaparak ve eğer halen motivasyon kalırsa evde spor yaparak geçirdiğini” aktardı.

Multiverse isimli bir proje tasarladığını ve albümün neredeyse tamamlandığını söyleyen Sertel, “Çok yakında ilk teklisi dinleyiciyle buluşacak. Multiverse haricinde başka bir solo proje daha yapıyorum, yakın gelecekte o da dinleyiciyle buluşacak” dedi.