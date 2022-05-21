600 yıllık Hasan Paşa Hanı’nda içler acısı manzara!

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki 600 yıllık tarihi Hasan Paşa Hanı ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle kendi kaderine terk edilmiş durumda. Tescilli yapı olmasına rağmen içindeki dükkânlar Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından esnaflara yıllık sözleşme üzerinden kiraya verilirken, hanın üstü ise yürek sızlatıyor.

Özgür CEBE

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Diyarbakır’daki 600 yıllık tarihiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Hasan Paşa Hanı’ndaki manzara yürek sızlatıyor.

Sur olayları sırasında terörün hasar verdiği yapılar birer birer onarılırken, tarihi han kaderine terk edilmiş durumda.

İçinde kuyumcudan, antikacılara, kafelerden, kahvaltı salonlarına kadar birçok dükkân barındıran hanın üst katı çöplüğü andırıyor.



“KUBBELER DÖKÜLÜYOR”

Uydu antenleri, jeneratörler, klimalar, su depolarıyla işgal altındaki hanın kubbeleri de bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı dökülüyor.

Yine han esnafının gereksiz eşyaları ile gelişigüzel çöplerini de bıraktığı hanın üst katındaki bu manzara tarihe olan saygısızlığı da gözler önüne seriyor.

“DAMDAKİ YABANİ OTLAR İNSAN BOYUNA AŞTI”

Hafta sonu turlarıyla şehre giden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan tarihi Hasan Paşa Hanı’nın damındaki toprak ve moloz birikintileri, atılan çöpler ve hafriyatlar burada uzun süre kalınca hem haşere üremesine neden olmuş hem de üzerine yağan yağmurlarla birlikte hanın damında boş bir araziyi andıracak şekilde bir insan boyunu aşacak yabani otlar ve dikenlerin yeşermesine yol açmış durumda.

“TERÖRDEN ZARAR GÖRMESİ Mİ BEKLENİYOR?”

Bu duruma yetkililerin kayıtsız kalması ise tepkilere neden oldu. Hanın bazı esnafları da bu durumdan rahatsız olduklarını dile getiriyor.

Konuştuğumuz bir esnaf “600 yıllık bu hanı biz gördük, bizden sonraki nesiller de görsün, bakın insanlar binlerce kilometreden gelip burada dinleniyor, vakit geçiriyor. Ancak biz değerini bilmiyoruz. Yetkililer sürekli PKK’nın tahrip ettiği yapıların kurtarıldığını, restore edildiğini her platformda dile getiriyor. Evet, emeği geçenlerin eline sağlık ama bu han terörden zarar görmedi, yani bir tarihi yapının restore edilmesi ve turizme kazandırılması için illa ki terörden zarar görmesi mi gerekiyor?” diye tepki gösterdi.

HASAN PAŞA HANI HAKKINDA

Sur ilçesinin Gazi Caddesi’ndeki Hasan Paşa Hanı, Diyarbakır’ın Osmanlılar tarafından alınmasından sonra üçüncü vali olan Sokullu Mehmet Paşa’nın oğlu Vezirzade Hasan Paşa tarafından 1572-1575 yıllarında yaptırılan han, her taşı tarih kokan ihtişamlı yapısıyla görenleri hayran bırakıyor.