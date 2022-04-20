64 yaşındaki oyuncu kırmızı elbisesiyle nefesleri kesti

Amerikalı ünlü aktris Sharon Stone, ünlü bir derginin mayıs sayısının kapağı için kat kat kumaştan oluşan, kırmızı bir kıyafet içinde poz verdi.

Sozcu.com.tr

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64 yaşındaki ünlü oyuncu Sharon Stone, Vanity Fair İtalya’nın yeni sayısı için poz verdi. Ünlü oyuncunun yıllara meydan okuduğu gözlerden kaçmadı.

Kaley Cuoco’nun başrolünde oynadığı “The Flight Attendant” dizisinin ikinci sezonuna dahil olan yıldız isim, dergiye çeşitli açıklamalarda da bulundu.

Dizide Cuoco’nun annesi rolünü canlandıracak olan Stone, verdiği röportajda geçen yılların “kendisini daha güçlü kıldığını” söyleyerek geçen zamandan bahsetti. Geçmişin travmalarının bir nedeni olduğunu söyleyen ünlü isim “onları inceleyip süreçten geçirmek önemlidir” dedi.

Sanat hakkında da fikirleri sorulan Stone, “sanat, hayatın büyüsü” cevabını verdi.

Instagram hesabında poz verdiği derginin kapak fotoğrafını paylaşan ünlü yıldız, kendisini hazırlayan fotoğrafçı, makyöz, kuaför ve stiliste de teşekkür etti.

2020 yılında yayınlanmaya başlayan “The Flight Attendant” dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor ve 1 adet Emmy ödülü bulunuyor. İkinci sezon ise 21 Nisan tarihinde başlayacak.

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