642 yıllık camide bulundu, çalışmalar durduruldu

Ordu'da Hacıemiroğulları Beyliği’nin ikinci başkenti olarak bilinen Eskipazar Mahallesi’ndeki 642 yıllık tarihi Merkez Camii'nde restorasyon sırasında yeni yapılar ile seramik ve çömlek parçalarına ulaşıldı. Restorasyonu durdurulan cami ve çevresinde arkeolojik kazı yapılacak.

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Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi’nde şehrin en önemli simgelerinden olan ve Hacıemiroğulları Beyliği tarafından 1380’de inşa edilen Merkez Camii’nde başlatılan restorasyon sırasında yeni yapılar ile seramik ve çömlek parçalarına ulaşıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine restorasyon durduruldu, alanda inceleme yapıldı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izni ile restorasyonu durdurulan cami ve çevresinde arkeolojik kazı yapılacak.

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, “Buradaki restorasyonu daha sağlıklı yürütebilmek için kazı çalışmalarına başlayacağız. Kazı çalışmaları için kurul kararı çıktı. Çalışmalar hocalarımızın gözetiminde olacak dolayısıyla alandaki döneme ait ne varsa araştıracağız. Bu çalışmalarla alanda yeni bulgulara rastlayacağız. Buradan çıkan bütün bulguları da kamuoyuyla önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Bu alanı çok önemsiyoruz. Buradaki çalışmalar biraz uzun sürecek ama şehrrin kültürüne ve tarihine ışık tutacak” dedi.

“ALANDAKİ MEZARLAR KALDIRILACAK”

Kazı çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için mezarların kaldırılacağını kaydeden Toparlak, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugüne kadar cami bahçesindeki 10 mezar kaldırıldı ancak yeni kalıntıların ortaya çıkması için bundan sonraki mezarların büyük bir kısmının da devrini gerektiriyor çünkü zeminde mimari yapılar bulduk. Bu mimari yapıları açmamız gerekiyor. O mezarlar kalkınca hızlı bir şekilde kazı çalışmalarımıza başlayacağız. Buradaki hayalimiz o dönemin komutanlarının, özellikle Süleyman Bey’in, İbrahim Bey’in anıtlarının buraya dikilmesini ve o döneme ait yaşam malzemeleri ve kapılı bir müze oluşturulmasını arzu ediyoruz” dedi.

Eskipazar Mahallesi’nin muhtarı İlhan Karaağaç da “Burada eskiden yer altı çarşısı varmış, daha önceden şehir olduğunu söylüyorlar” diye konuştu. (DHA)