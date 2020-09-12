65 yaş üstünü evde ölüme mahkum ettiler

Pandemi süreci toplum adına üzücü. Kendi özel hayatımda her şey yolunda gidiyor. Bol bol çalışıyorum, okuyorum, yazıyorum. Bu kadar çok okumak için fırsat bulmak çok iyi. Bir sürü film seyrediyorum, dizilere bakıyorum, dünya ile ilgili haberlere bakıyorum. Evde olmak benim için sıkıntılı değil. Çünkü ben evi severim, yemek yapmayı severim, arkadaşlarımla bir araya gelmeyi severim. Asıl mesele dünya gündemi, pandemi ve gidişat. İklim krizi ve çevre sorunu en önemli sorun çünkü dünya yoksa üzerinde yapabileceğimiz bir devrim de yok. Parçası olduğumuz dünyayı yok etmeye çalışıyoruz. Biz para ve güç odaklı yönetilen bir dünyada para ve güç için yok ede ede gidiyoruz. Ben hep kendim için “Dünyanın en iyimser umutsuzu” derim.”

SOKAK DOLU

“Vaka sayılarının artmaya başlaması tedirgin ediyor. Binlerce insan öldü. Aklımıza ilk gelen devleti suçlamak ama insanlar çok fazla, “Bitti, geçti” havası içindeler. Kendimi de bunun içine koyuyorum. İnsanlar, özellikle yaşı küçükler fazla aldırmıyor. Yaz geldi herkes sokakta ve dikkatsizce davranıyorlar.”

“Ben evde yaşamayı sevdiğim için sokağa çıkmamak beni o kadar üzmedi. Ama ben çok güzel bir evde oturuyorum. Boğaz manzaralı, yürüyüş yapıyorum. Ama sokak aralığında oturuyorsan yalnızsın. 65 yaş üzeri için bunu yapmak ölüme mahkum etmek, yaşam sevinçlerini ellerinden almak. Dünyanın hiçbir yerinde bunlar yapılmadı. Bir kere yaş sınırı koymak ne kadar korkunç bir şey. Hayatın içinde cıvıl cıvıl yaşayan insanları ölüme mahkum ediyorsun, çok kötü bir şey.”

HERKES İÇERİDE

“Bu virüs bir gün bitecek. Bitip, grip gibi bir şey olacak diye düşünüyorum. Çiçek diye bir hastalık vardı kalmadı, verem artık eskisi kadar korkutucu değil, bu da bitecek. Ancak biraz daha dikkat etmemiz lazım. Türkiye iyi yönetilmiyor. Gazeteciler, sanatçılar, siyasetçiler içeride. İnanılır gibi değil ama tecavüzcüler, hırsızlar, katiller dışarıda. Uzman çavuşu haber yapan gazeteci hapiste, uzman çavuş dışarıda.”

iSTANBUL SÖZLEŞMESi KALKARSA CiNAYET OLUR

“Türkiye'de kadın cinayetleri hep vardı. Ancak üç şey oldu, birincisi devlet muhafazakarlaştıkça toplum da muhafazakarlaştı ve bu şiddet arttı. İkincisi var olanlar daha görünür hale geldi. Çünkü geçmişte var olanlar görünmüyordu ve hatta neredeyse doğal karşılanıyordu. Üçüncüsü de buna karşı kadın mücadelesi arttıkça, kadına yönelik baskı da arttı. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte kalması çok önemli.

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması cinayet olur. Kadın cinayetlerinin artması, baskının ve şiddetin artmasına neden olur. Bunun kaldırılmaması gerektiği gibi, uygulanması gerekiyor. Çünkü sözleşme devam ederken uygulanmıyordu. Bunun için çok mücadele verildi, verilmeye de devam edilecek. Bu vazgeçilmez.”