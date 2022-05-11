68. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın sahibi belli oldu

68. Sait Faik Hikâye Armağanı'nın bu yılki kazananı belli oldu. Ödül, Kâmil Erdem'in 'Yok Yolcu' adlı kitabına layık görüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şair, öykü ve roman yazarı Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen ‘Sait Faik Hikâye Armağanı’ yeni sahibini buldu.

Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle 68. kez düzenlenen yarışmada, yazar Kâmil Erdem ödüle değer görüldü.

Doğan Hızlan’ın başkanlığını üstlendiği, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Murat Gülsoy, Beşir Özmen (Darüşşafaka Cemiyeti Temsilcisi) ve Metin Celal’den oluşan Seçici Kurul, 68. Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, ‘Hayatı, toplumu, bireyler arası ilişkileri incelikli gözlemleriyle, dile hâkim, şiirsel ve özenli bir anlatımla, ustaca yansıtmasından dolayı’ Kâmil Erdem’in ‘Yok Yolcu’ adlı kitabına oy birliğiyle vermeyi kararlaştırdı.

SAİT FAİK HİKÂYE ARMAĞANI HAKKINDA

1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor.

Her yıl yazarın ölüm yıl dönümünde verilen armağan, 2012’den bu yana Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliğiyle düzenleniyor.

Hikâye Armağanı’nın jürisinde Doğan Hızlan (Jüri Başkanı), Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Prof. Dr. Murat Gülsoy, Beşir Özmen ve Metin Celal yer alıyor.

Her yıl yazarın vefat yıl dönümü olan mayıs ayında verilen armağanı geçen yıl, ‘Deli Tarla’ isimli kitabı ile Şermin Yaşar almıştı. (İHA)