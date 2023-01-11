69. Sait Faik Hikaye Armağanı sahibini arıyor

Usta öykücü Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla 69 yıldır düzenlenen Sait Faik Hikaye Armağanı için başvurular başladı.

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Usta öykücü Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla 69 yıldır verilen armağan, 2022’de öykü kitabı yayımlanan tüm yazarların katılımına açık olacak.

Doğan Hızlan’ın başkanlığını üstlendiği jüri, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen, Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan’dan oluşuyor.

Yarışmaya katılacak hikaye kitaplarının daha önce herhangi bir ödül almamış olması gerekirken, daha önce aynı armağanı kazanmış yazarlar da yarışmaya katılamıyor. Başvurular, 27 Şubat’a kadar Darüşşafaka Cemiyeti’ne yapılabilecek.

Öykü kitapları arasında ön değerlendirmeyi geçen 10 kitaplık kısa liste, 17 Nisan Pazartesi günü duyurulacak. Yarışmanın sonucu ise mayıs ayında açıklanacak.

Bugüne kadar Haldun Taner, Orhan Kemal, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Ayşe Kulin, Selim İleri, Oya Baydar, Bilge Karasu, Mehmet Günsür ve Yekta Kopan’ın da aralarında olduğu önemli isimlerin kazandığı armağan, son olarak “Yok Yolcu” adlı öykü kitabıyla Kamil Erdem’e verilmişti. (AA)