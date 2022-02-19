7 bin liradan 20 bin liraya çıkan faturayı ödemeyen Moda Sahnesi’ne ikinci ihtar: 5 gün süre verildi

20 bin liralık elektrik faturasını ödemeyen Moda Sahnesi'ne enerji dağıtım şirketinden gönderilen ihtarda 5 gün süre verildi. Elektrik faturasının 7 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkmasına tepki göstererek faturayı ödememe kararı alan Moda Sahnesi, oyunlarını karanlıkta oynamayı planlıyor.

Sözcü İstanbul

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İstanbul'daki Moda Sahnesi, ocak ayında gelen 20 bin liralık elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu. Tiyatronun sanat yönetmeni Kemal Aydoğan, “Aralık ayında 7 bin TL öderken ocakta 20 bin TL oldu. 3.700 TL'si vergi. Elektrik kullandık diye niye vergi veriyorsak? Günlük salon maliyeti yaklaşık 500 TL artmış oldu böylece. Bunu kim ödeyecek” diyerek fahiş faturaya tepki göstermişti.

5 GÜN SÜRE VERİLDİ

Kadıköy'de 40 yıl varlığını sürdüren Moda Sineması'nın yeniden hayata geçirilmiş hali olan Moda Sahnesi'ne elektrik faturasını ödeyemediği için 2. kez ihtar gönderilerek 5 gün süre verildi.

Moda Sahnesi'nden yapılan açıklamada, “Ödemezsek 5 gün sonra elektriğimizi keseceklerini bildiriyorlar. Bu fahiş artıştan dolayı oluşan tutarı ödemeye bütçemizin uygun olmadığını söylemiştik” denildi.

Dağıtım şirketinden Moda Sahnesi'ne gönderilen ihtar yazısında, “Toplam borcunuzun 5 iş günü içinde ödenmemesi halinde elektriğiniz kesilecektir” denildi.

OYUNLAR KARANLIKTA OYNANACAK

Mart ayı programını ilan edilen Moda Sahnesi'nde elektriğin kesilmesi durumunda oyunların karanlıkta oynanması planlanıyor.