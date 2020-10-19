7 bin yıl önce yaşayanlar canlandırılacak

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Ömertepe Mahallesi'nde, 7 bin yıl önceki 'Karaz' kültürünü canlandırmak için 'arkeopark' kurulmasına başlandı. Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Işıklı, "Özellikle tarım ve hayvancı toplulukların oluşturduğu, kendine has mimarisi, seramikleri, gelenekleri olan bir kültürel yapı. Biz arkeologlar bu yapıyı 'Karaz' kültürü olarak tanımlıyoruz" dedi.

Atatürk Üniversitesi, Aziziye Belediyesi, Müze Müdürlüğü ve Çakıltaşı Prodüksiyon’un ortaklığında başlatılan proje kapsamında, Ömertepe Mahallesi’nde 5 ‘Karaz’ evi inşa edildi. Bölgede daha önce yapılan kazılardan elde edilen verilere göre öğrenciler, çamur, taş ve ahşap kullanarak evleri inşa etti.

Yine kazılardan elde edilen bilgiler ışığında o dönem insanlarının yaşadığı bütün koşullar evlere yerleştirilecek. 7 bin yıl önce bu bölgede yaşayanların canlandırılacağı ‘arkeopark’ ile ilgili bu yılki çalışmalar ise tamamlanmaya çalışılıyor.

Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Işıklı, şunları söyledi:

* Arkeolojik kültürel miras içerisinde günümüzden 7 bin yıl önce bu bölgede yaşamış çok büyük bir kültürel birliktelik var. Özellikle tarım ve hayvancı toplulukların oluşturduğu, kendine has mimarisi, seramikleri, gelenekleri olan bir kültürel yapı. Biz arkeologlar bu yapıyı ‘Karaz’ kültürü olarak tanımlıyoruz.

* Çünkü ülkemizdeki Doğu Anadolu’da yapılan ilk kazılardan bir tanesi Erzurum ovasında ve Karaz köyünde 1942 yılında yapılıyor ve o dönemin bilim adamları buna ‘Karaz’ kültürü adı veriyorlar.

* ‘Karaz’ kültürü sadece Erzurum merkezli bir kültür değil. Çok büyük bir alana yayılıyor. Bir ucu Hazar Denizi, bir ucu Sivas topraklarında diğer ucu Akdeniz kıyılarına, bir ucu İran içlerine kadar uzanıyor. Böyle bir bölgede birikimleri biriktirim kuracağımız arkeopark için sentezledik.

“DOĞU’DA İLK DEFA”

* Bu kültürü insanlara en güzel şekilde nasıl yansıtabiliriz, diye düşündük ve canlandırma alanı oluşturmaya karar verdik. Bu ülkemizde birçok yerde yapıldı. Doğu’da ilk kez burada gerçekleştiriyoruz.

* Burada arkeopark, açık hava müzesi gibi bir alan yaratmak peşindeyiz. Bu alan aslında uzun soluklu bir proje. Biz ilk temel aşamasındayız düzenlemeler bittiğinde kültür-sanat aktiviteleri için şehrimize gelen misafirleri ağırlamak için çok iyi bir alan yakalayacağız. (DHA)