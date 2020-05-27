7. Koğuştaki Mucize, Fransa’da zirvede

Geçtiğimiz yılın Türkiye'de sinemalarda en çok izlenen filmi olan 7. Koğuştaki Mucize, Fransa'da son iki ayda dijital platformlarda en çok izlenen film oldu.

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı, Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği 7. Koğuştaki Mucize, Netflix’te yayınlanmaya başladığı andan itibaren yurt dışında da yoğun ilgi gördü.

Film, corona virüsü salgını nedeniyle birçok kişinin evde kaldığı Fransa’Da son iki ayda dijital platformlarda en çok izlenen film oldu.

7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını anlatan film ile ilgili daha önce Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar, DJ Snake ve oyuncu Thalia da övgü dolu cümleler kurmuştu.

Türkiye’de 2019’un en çok izlenen filmi olan 7. Koğuştaki Mucize’de; Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya gibi isimler rol alıyor.