‘7. Koğuştaki Mucize’, Türkiye sınırlarını aştı

Vizyona girmesiyle pek çok rekora imza atan ve 2019 yılının şu ana kadar en çok izlenen Türk filmi olan ‘7. Koğuştaki Mucize’, Ortadoğu ile birlikte Avrupa’da da sinemaseverlerle buluşuyor. İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede gösterilen film Avrupa'da da ilgi görüyor.

Lanistar Media ve Motion Content Group'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu, senaryo süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu'nun yaptığı, senaryosunu ise Kubilay Tat'ın yazdığı ‘7. Koğuştaki Mucize' etkisini ve büyük başarısını kısa sürede Türkiye dışına da taşıdı. Kıtalar arası vizyon yolculuğuna çıkan ve Ortadoğu'da Türkiye ile aynı anda gösterime giren ilk yapım olan film, Avrupa'da da ciddi bir ilgi görüyor.



AVRUPA’DA 300 BİNİ AŞKIN SEYİRCİ

Başta Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofiya Aksongur olmak üzere İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi önemli isimlerden oluşan kalabalık oyuncu kadrosuna sahip ‘7. Koğuştaki Mucize', bugüne kadar Almanya'da tam 227 bin 651 kişi tarafından izlendi. Avrupa'nın genelinde ise 303 bin 469 kişi bu mucizeye tanık oldu. Film, her hafta seyirci sayısının katlanarak arttığı yurt dışında da övgü dolu yorumlar alırken alkışları topluyor. 2019 yılının şu ana kadar en çok izlenen Türk filmi olan ‘7. Koğuştaki Mucize', sinemalarda seyircilerle buluşmaya devam ediyor.