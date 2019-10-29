7. Koğuştaki Mucize zirveyi bırakmıyor! Cinayet Süsü, Ölümlü Dünya’yı geçti…

Üst üste üçüncü hafta sonunda da Box Office Türkiye liderliğini sürdüren 7. Koğuştaki Mucize, toplamda 2 milyon 785 bin 58 seyirci tarafından izlendi. Cinayet Süsü ise açılışı 137 bin 211 ile yaptı.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre, hafta sonu bir milyonu aşkın seyirci sinemaya gitti. 7. Koğuştaki Mucize, zirvedeki liderliğini sürdürdü. Film, hafta sonu 482 bin 54 seyirci tarafından izlendi, toplamda ise 2 milyon 785 bin 58 seyirciye ulaşmış oldu. Film, toplamda 4 milyon baremini geçmesi bekleniyor.

Ölümlü Dünya ekibinin kaleminden çıkan Cinayet Süsü ise açılışı 137 bin 211 seyirci ile yaptı. Cinayet Süsü böylece ilk üç günde Ölümlü Dünya’yı geçmiş oldu. Ölümlü Dünya, ilk üç gününde 109 bin 439 kişi tarafından izlenmişti. Animasyon filmi Kral Şakir Korsanlar Diyarı, 124 bin 668 seyirciyle üçüncü sırada yer aldı.

Cem Yılmaz’ın son filmi Karakomik Filmler ise ikinci hafta sonunda 103 bin 91 seyirci tarafından tercih edildi. 2 Arada ve Kaçamak’tan oluşan Karakomik Filmler, vizyona girdiği andan itibaren toplamda 507 bin 237 kişi tarafından izlendi.

DÜNYADA JOKER FIRTINASI

Bu arada dünya genelinde gişede başarılı işlere imza atmaya devam eden ve geçen hafta içerisinde Deadpool’u geçerek R-derecelendirmesine sahip filmler arasında en çok hasılat toplayan film olan Joker, vizyondaki dördüncü hafta sonunda 18 milyon 900 bin dolar hasılat elde etti. Box Office ABD’nin birinci sırasına geri dönen film, global olarak şimdiden 849 milyon dolar hasılata erişti.