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7. Koğuş’tan yeni fragman
7. Koğuş’tan yeni fragman
11 Ekim’de vizyona girmek için gün sayan ‘7. Koğuştaki Mucize’nin yeni fragmanı yayınlandı.
Kültür Sanat 20 Ağustos 2019 - 11:42

Lanistar Media ve Motion Content Group'un yapımcılığını üstlendiği, başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken ‘7. Koğuştaki Mucize' filminin yeni fragmanı yayınlandı. İynemli'nin canlandırdığı Memo karakterinin koğuş koridorlarında görüldüğü anlardan sonra izleyicilerle paylaşılan 2. tanıtımda Memo'nun kızı Ova rolündeki Nisa Sofiya Aksongur'un koğuşun içinde bebeğiyle oynadığı görüntüler küçük kızın gözünden bu duygu yüklü hikayeden ipuçları veriyor.

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği, 11 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak olan ‘7. Koğuştaki Mucize' filminin tanıtımlarında kullanılan ve sosyal medyada beğeni yorumları toplayan müzikler Hasan Özsüt'ün imzasını taşıyor.